İBB iddianamesinde savcılık projeleri karıştırdı: Genç mühendis 3 aydır tutuklu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik hazırlanan iddianamede, İBB çalışanı 26 yaşındaki yazılım mühendisi Iraz Bayrak, iki farklı projenin karıştırılması nedeniyle 3 aydır tutuklu.

GENÇ MÜHENDİS, SAVCILIK HATASI NEDENİYLE AYLARDIR TUTUKLU

Sözcü'nün haberine göre, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Iraz Bayrak'a, "İstanbul Senin" projesinde çalıştığı ve CHP'ye veri sızdırdığı suçlaması yöneltiliyor.

Ancak, Iraz Bayrak, İBB'de çalıştığı dönemde sadece "Hanem" projesinde görev aldı. "İstanbul Senin" projesinde ise hiç görev almadı.

Iraz Bayrak'ın son aylık tutukluluk incelemesini yapan mahkeme, projelerin karıştırılmış olmasına ve bunun açıkça ifade edilmesine rağmen Bayrak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AİLE İSYAN ETTİ

Aylık tutukluluk incelemesinde tahliye kararının çıkmaması üzerine Iraz Bayrak'ın ailesi açıklama yaptı. Ailenin açıklamasında, "İstanbul Senin" uygulamasının veri merkezinin Başakşehir'deki İBB binasında yer aldığı, kızları Iraz'ın ise görev süresi boyunca Kasımpaşa ek binasında çalıştığı belirtildi. Açıklamada, "Fiziksel olarak farklı lokasyonlarda bulunan bu birimler arasında, görev ve erişim açısından bir kesişim bulunmuyor" denildi.

Kızına yaşatılan mağduriyete isyan eden baba İbrahim Bayrak, "Iraz işe başladığında tutuklanmasına neden olan Naim Erol Özgüner yönetici değildi. Özgüner, ilerleyen dönemde İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı oldu. 26 yaşındaki genç bir kadın nasıl kendinden daha önce işe girmiş kıdemli veri uzmanına talimat verebilir" ifadelerini kullandı.

KASIMPAŞA'DAKİ BİNADA ÇALIŞIYORDU

İBB tarafından geliştirilen "İBB Hanem" projesi test aşamasında kaldı. Bu nedenle söz konusu proje kullanıma açılmadı. "İstanbul Senin" uygulaması ise İBB’nin hizmetlerini tek bir uygulamaya dönüştüren bir uygulama olarak İstanbulluların hizmetine sunulmuştu. Bu uygulamanın veri merkezi Başakşehir’de bulunurken, Iraz Bayrak Kasımpaşa’daki ek binada çalışıyordu.