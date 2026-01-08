İBB davasında "itirafçı" Ertan Yıldız için ek iddianame istendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart’ta başlatılan operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanmış ilk duruşması 9 Mart'ta görülecek dava öncesinde bazı isimler etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olmuştu.

İtirafçı olan isimlerin ifadelerine yönelik "iftira" eleştirileri sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ertan Yıldız'ın verdiği ifadeyi "dosyanın dönüm noktası" olarak duyurmuştu. İBB davasında görülecek ilk duruşma öncesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Murat Ongun 'İftiranın ödülü' diyerek serbest bırakılanları paylaştı

İBB DAVASINDA "İTİRAFÇI" ERTAN YILDIZ İÇİN EK İDDİANAME İSTENDİ

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak mayıs ayında tahliye olan İBB yöneticilerinden Ertan Yıldız hakkında suç duyurusunda bulundu.

t24'ün haberine göre; mahkeme, İBB iddianamesinde yer alan 21 numaralı eylemin suça konu edilmesi nedeniyle Ertan Yıldız hakkında birleştirme talebiyle ek iddianame düzenlenmesini talep etti.

Söz konusu 21 numaralı eylemde, Capacity AVM’nin Bakırköy Belediyesi’nden otopark işletme ruhsatı alabilmesi için önce 3 milyon dolar, ardından 5 milyon dolar rüşvet istendiği iddia edilmişti. Eylemde ismi geçenlerden Ali Rıza Akyüz ve Süleyman Atik’in “rüşvet teklif etme” suçundan, İmamoğlu’nun “örgüt lideri” Fatih Keleş’in ise “örgüt yöneticisi” iddiasıyla "rüşvet" suçuna iştirak kapsamında cezalandırılmaları talep edilmişti.