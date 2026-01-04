HKP'den ABD Büyükelçiliği önünde Venezuela protestosu!

HKP üyeleri, ABD ordusunun Venezuela’!ya saldırısını ve Nicolas Maduro’nun esir alınarak ABD’ye götürülmesini Ankara’da bulunan ABD Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti. 'Katil ABD Venezuela'dan defol' yazılı bir pankart açan HKP’liler, 'Kahrolsun Amerikan emparyalizmi' sloganları attı.

ABD Maduro'yu esir alınca Netanyahu gözünü İran'a dikti!

“YAĞMANIN, VURGUNUN VE HAYDUTLUĞUN TEMSİLCİSİDİR”

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, ABD'nin Venezuela'ya karşı insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdiğini ifade ederek "Bu kanlı zalim, doğal zenginliğe sahip bütün ülkeler için yağmanın, çıkarın, vurgunun ve haydutluğun temsilcisidir. Bu haydut devlet dünyada nereye adım atmışsa yanında ölüm meleğini de beraberinde götürmüştür. Adım attığı topraklarda yaşayan halklar için kan, gözyaşı, acılar, yokluklar, yoksulluklar onların kaderleri olmuştur. İşte haydut devlet ABD emperyalizmi ve onun faşist Devlet Başkanı Trump'ın Venezuela halkına ve önderliğine saldırıları, bu haydut devletin bütün insanlık dışı uygulamalarının bir kez daha tescillenmesidir" açıklamasında bulundu.

“PETROL VE DOĞAL KAYNAKLARINA ÇÖKMEK İÇİN HEDEF TAHTASINA KOYDU”

ABD’nin saldırısının nedeninin Venezuela’nın sahip olduğu doğal kaynaklar olduğunu vurgulayan Kıran, "Emperyalist ABD bir taraftan Orta Doğu'nun petrol ve doğal kaynaklarına çöküyor bir taraftan da Latin Amerika ülkelerine ve halklarına saldırıyor. Venezuela'nın petrol ve doğal kaynaklarına çökmek, yağmalamak, doğal zenginliğini yok etmek için hedef tahtasına koydu Venezuela'yı. Bunu açıkça dillendirmekten de artık çekinmiyorlar." sözlerini sarf etti.

Kıran, açıklamasının devamında, "ABD emperyalist alçağına karşı; bilimli, bilinçli, inançlı, kararlı mücadelesinden bir milim bile sapmayan HKP olarak, her zaman Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin, Maduro’nun ve Venezuela halkının yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.





