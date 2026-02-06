HKP lideri Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, sabah saatlerinde evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Partinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Ankut’un evinden alınarak İstanbul Anadolu Adliyesine götürüldüğü duyuruldu. Gözaltı işleminin gerekçesi henüz açıklanmadı.

İstanbul merkezli 22 ilde terör operasyonu: ESP'li 23 kişi tutuklandı

"ZİNDANDA DA YARGILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sert ifadeler kullanan Nurullah Efe Ankut, geri adım atmayacağı mesajını verdi. Ankut, "Tayyip eğer bizi zindanına atarsa, orada da onu yargılamaya devam edeceğiz. Elimizden kurtulacağını sanmasın!" ifadelerini kullandı. Ankut bu ifadeleri kullandı:

"Tayyipgiller’in talimatıyla bir kez daha gözaltına alınarak İstanbul Anadolu Adliyesine götürüldük. Şu an oradayız. Tayyip eğer bizi zindanına atarsa, orada da onu yargılamaya devam edeceğiz. Elimizden kurtulacağını sanmasın! Ve gönlümün Sultanı, eşim Hacer Efe; bugüne kadar olduğu gibi orada da içimi hep seninle ısıtacağım…"