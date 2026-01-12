Hızını alamayıp kaldırıma çıktı: Dükkanın önünde yan yatan araç görenleri şaşırttı

Olay, Nusaybin ilçe merkezi Dörtyol mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 47 ADK 295 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yoldan çıktı. Hızla kaldırıma tırmanan araç, bir iş yerinin kepengine yan yatmış şekilde yaslanarak durabildi.

BİR ÇOCUK YARALANDI

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan ve hafif yaralandığı belirtilen bir çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ve trafik ekipleri, olası bir yangın veya ikinci bir kaza riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yerinin kepengine yaslanan otomobil, ekiplerin incelemesinin ardından bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.