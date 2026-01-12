Hızını alamayıp kaldırıma çıktı: Dükkanın önünde yan yatan araç görenleri şaşırttı

Yayınlanma:
Mardin’in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çıkarak bir iş yerinin kepengine yaslandı. Araç içerisinde bulunan bir çocuk hafif şekilde yaralandı.

Olay, Nusaybin ilçe merkezi Dörtyol mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 47 ADK 295 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yoldan çıktı. Hızla kaldırıma tırmanan araç, bir iş yerinin kepengine yan yatmış şekilde yaslanarak durabildi.

BİR ÇOCUK YARALANDI

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan ve hafif yaralandığı belirtilen bir çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Babasını baltayla öldürüp kireçleyip saklamış: Aylar sonra ortaya çıkan cinayette şüpheliler adliyedeBabasını baltayla öldürüp kireçleyip saklamış: Aylar sonra ortaya çıkan cinayette şüpheliler adliyede

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ve trafik ekipleri, olası bir yangın veya ikinci bir kaza riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yerinin kepengine yaslanan otomobil, ekiplerin incelemesinin ardından bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Türkiye
İstanbul için yeni kar açıklaması geldi: Uzmanlar haritayı paylaştı
İstanbul için yeni kar açıklaması geldi: Uzmanlar haritayı paylaştı
Türkiye'nin en hızlı akan nehri bile buz tuttu
Türkiye'nin en hızlı akan nehri bile buz tuttu
Bir temizlik ürünü piyasadan toplatılıyor! Bakanlık açıkladı
Bir temizlik ürünü piyasadan toplatılıyor! Bakanlık açıkladı