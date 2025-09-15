Hikmet Çetin'den flaş Kılıçdaroğlu açıklaması: "Mutlak butlan kararı çıkması için çok çalışıyor"

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hemen ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüşen eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, gündeme ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

T24’ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Çetin, CHP'nin bugün görülecek 'Kurultay davası', tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ve siyaset gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Kurultay davasından ‘mutlak butlan’ yönünde bir karar çıkacağını tahmin ettiğini belirten Çetin, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda "çok çalıştığını, en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu" iddia etti.

"ESKİ BAŞKANIMIZ BU KONUDA ÇOK ÇALIŞIYOR"

Çetin kendisine kurultay davasına ilişkin yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi: "Ben 2023 kurultayımızın ‘mutlak butlan’ sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. Senin hatırlattığın İstanbul teşkilatına kayyım atanmasının bana kalırsa da bunun işareti oldu. Bence Ankara’dan ‘mutlak butlan’ kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkan’ımız bu konuda çok çalışıyor."

Çamlıbel, Çetin'e "Kemal Kılıçdaroğlu mu?" dedi. Çetin ise, "Evet" yanıtını verdi.

"ÜST DÜZEYDEKİLERLE TEMAS İÇİNDE"

Çamlıbel Çetin’e, Kemal Kılıçdaroğlu’nun süreci sessizce izlemekle kalmayıp, kurultayın iptali için bizzat aktif biçimde çalıştığını iddia ettiğini belirterek, elinde bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bilgi olup olmadığını sordu.

Çetin ise soruyu, "Ben onun en üst düzeydekilerle de temas içinde olduğunu sanıyorum" şeklinde yanıtladı.

Çetin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresini mi kastediyorsunuz? O halde size göre ona net biçimde işaret verildi ve o da hazırlığını yapıyor, öyle mi?" sorusuna işe şu cevabı verdi:

-"Evet. Dikkat ederseniz 'Ben neredeysem Genel Merkez orasıdır' gibi şeyler söyledi bir ara. Hazırlığı ona göre yapıyor."

"EKREM İMAMOĞLU EN ÖNEMLİ AKTÖRLERDEN BİRİ"

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP'deki en önemli aktörlerden biri olduğuna vurgu yapan Çetin, "Ben Cumhurbaşkanı’nın Ekrem'i kesinlikle bırakmayacağım tahmin ediyorum" dedi.

"DEMİRTAŞ'IN ÖNEMLİ BİR SİYASİ AKTÖR OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Çetin, röportajda tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da değinerek, onun mevcut siyasi atmosferdeki rolüne ilişkin görüşlerini paylaştı.

Çetin, "Anayasaya aykırı olduğunu bile bile dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'evet' dedi, Selahattin Demirtaş bugün onun yüzünden hala içeride. Ben Selahattin Demirtaş’ın dışarı çıktığında çok önemli bir siyasi aktör olacağını düşünüyorum. Ben kendisini iki kez ziyaret ettim" diye konuştu.

"CHP-MHP KOALİSYONUNUN BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Çetin, Bahçeli'yle olan ziyaretinde ona Alparslan Türkeş ile olan bir anısını anlattığını söyledi. Çamlıbel'in bu anıyı bugünün konjonktüründe MHP lideri Devlet Bahçeli’ye neden anlattığını sorması üzerine Çetin, şöyle yanıt verdi:

-"Ben hala bugün bile CHP ile MHP'nin koalisyonu çok başarılı olacağına inanıyorum."

Röportajın devamında Çetin, "Yani bunu doğrudan söylemediniz Bahçeli’ye ama Türkeş sohbeti üzerinden bunu demeye getirdiniz. Doğru mu anlıyorum?" sorusuna "Onu demeye getirdim, evet." yanıtını verdi.