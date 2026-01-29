Hiç gitmediği Ankara'dan binlerce lira ceza geldi!

Olayın detaylarına göre Yüksel, 8 Kasım 2025'te İstanbul’dan 34 NFJ 403 plakalı bir araç satın aldı. Kardeşi aracılığıyla Bingöl’e getirilen araç, o tarihten itibaren il sınırları dışına çıkmadı. Ancak 5 Ocak tarihinde Yüksel’in eline geçen bir makbuz, aracın 29 Aralık 2025 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan mevkisindeki Akıncı Yol Kontrol Noktası'nda durdurulduğunu gösteriyordu.

CEZA MADDESİ: YETKİ BELGESİ EKSİKLİĞİ

Makbuzda yer alan bilgilere göre; aracı kullandığı belirtilen kişinin H.B. isimli bir şahıs olduğu, suçun ise 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca "yetki belgesi olduğu halde aracını belgeye kaydettirmeden kullanma" şeklinde tanımlandığı görülmektedir. Kesilen ceza tutarı 8 bin 500 TL olarak belirlenirken, hazırlanan tutanakta araç içerisinde o esnada 5 yolcunun bulunduğu bilgisi de detaylar arasında yer almıştır.

"NE ŞAHSI TANIRIM NE DE ANKARA'YA GİTTİM"

Mağduriyetini dile getiren Abdulkadir Yüksel, tutanakta ismi geçen şoför H.B.'yi tanımadığını ve aracında daha önce hiç 5 yolcu taşımadığını vurguladı. Ekinyolu köyünde ikamet ettiğini belirten Yüksel, "Bingöl'den başka hiçbir il dışına çıkmadığım halde, araç sahibi ben olmama rağmen H.B. adına 29 Aralık 2025 tarihinde saat 11.45'te bir ceza kesilmiş. Araçta 5 kişinin olduğu yazıyor. Ben hiçbir şekilde araçla Bingöl dışına çıkmadım. Merkeze bağlı Ekinyolu köyünde ikamet ediyorum. Buna rağmen aracıma 8 bin 500 TL'lik bir trafik cezası kesilmiş. Bana 5 Ocak'ta gelen cezada, ihlalin 29 Aralık'ta işlendiği yazıyor. Ben Bingöl il sınırlarının dışına dahi çıkmadığım halde bu ceza elime ulaştı. Ceza Ankara'dan geliyor. Aracımı kullanan kişinin H.B. adlı bir vatandaş olduğu geçiyor ancak ben böyle bir kişiyi de tanımıyorum. Ankara'ya da hiç gitmedim, aracımda 5 yolcu da daha önce hiç olmadı. Buna rağmen bir uzman çavuş tarafından Ankara'da kesildiği belirtilen bu cezayla mağdur edildim. 8 bin 500 TL'lik bu cezayı kim ödeyecek, nasıl ödenecek; bilmiyorum. Mağdur durumdayım" diyerek tepkisini dile getirdi.

YARGI YOLUYLA İTİRAZ: KGYS KAYITLARI İSTENDİ

Abdulkadir Yüksel, haksız olduğunu belirttiği cezanın iptali için Bingöl Adliyesi’ne başvuruda bulundu. Yüksel, dilekçesinde aracın ceza saatinde Bingöl’de olduğunun Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarıyla kanıtlanması için tespit yapılmasını talep etti. Ayrıca, ceza tutanağında ismi geçen ve kendisinin tanımadığını beyan ettiği sürücü H.B. hakkında da yasal işlem başlatılması için suç duyurusunda bulundu.