Herkes etkilenecek, peş peşe uyarı mesajı gitti! Kesinti yaşanacak

Herkes etkilenecek, peş peşe uyarı mesajı gitti! Kesinti yaşanacak
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye’de milyonlarca vatandaşın kamu hizmetlerine hızlı ve kolay erişimini sağlayan e-Devlet sisteminde altyapı çalışması nedeniyle kesintiler yaşanacak.

Yetkililerden yapılan açıklamada, sistem altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmanın gece saatlerinde uygulanacağı bildirildi.

e-devlet-001.jpg

Kentsel dönüşümde sistem değişti: Tebligatlar artık e-Devlet'ten, süre 15 günKentsel dönüşümde sistem değişti: Tebligatlar artık e-Devlet'ten, süre 15 gün

PEŞ PEŞE UYARI MESAJI GİTTİ

Bu süre zarfında e-Devlet Kapısı’na erişimde zaman zaman aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

e-Devlet kullanıcılarına iletilen mesajda "Sistemlerimizde Türkiye saati ile 24.01.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir" denildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Planlı altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte e-Devlet hizmetlerinin daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sunulması amaçlanıyor.

Yetkililer, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini belirtilen saatler dışında gerçekleştirmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
Türkiye
Son dakika | Gözler Özgür Özel'de... Emekli maaşı, Suriye ve operasyonlar
Son dakika | Gözler Özgür Özel'de... Emekli maaşı, Suriye ve operasyonlar
Mihriban Yılmaz’ı katledip gömmüştü! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Mihriban Yılmaz’ı katledip gömmüştü! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
DEM Parti'den Suriye sınırında önce yürüyüş sonra grup toplantısı!
DEM Parti'den Suriye sınırında önce yürüyüş sonra grup toplantısı!