Herkes etkilenecek, peş peşe uyarı mesajı gitti! Kesinti yaşanacak

Yetkililerden yapılan açıklamada, sistem altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmanın gece saatlerinde uygulanacağı bildirildi.

Kentsel dönüşümde sistem değişti: Tebligatlar artık e-Devlet'ten, süre 15 gün

PEŞ PEŞE UYARI MESAJI GİTTİ

Bu süre zarfında e-Devlet Kapısı’na erişimde zaman zaman aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

e-Devlet kullanıcılarına iletilen mesajda "Sistemlerimizde Türkiye saati ile 24.01.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir" denildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Planlı altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte e-Devlet hizmetlerinin daha hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde sunulması amaçlanıyor.

Yetkililer, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini belirtilen saatler dışında gerçekleştirmeleri yönünde uyarıda bulundu.