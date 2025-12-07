Hem suçlu hem güçlü! Kardeşine özel ilanı haberleştiren medyaya 'kafir' dedi

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış, kardeşinin sosyal medya paylaşımıyla gün yüzüne çıkan 'adrese teslim' kadro ilanını haberleştiren medyaya yönelik sert ifadelerde bulundu.

"Son günlerde, sadece İlahiyat Profesörü ve mümin bir Rektör olduğum için, her taşında alnımın teri olan üniversitemizi ve şahsımı hedef tahtasına oturtan, ülkemizdeki fitne odağı kafir ve mürted odakların güdümündeki sözde haber mecraları Oda TV, Halk TV, Sözcü, Birgün, Cumhuriyet ve maalesef bunlarla aynı hizaya düşen bizim cenahtaki avanak medya mensupları ve ahmak köşe erbabı karşısında adeta peygamberi bir yalnızlık yaşıyordum" diyen Alkış, "Bugün bu imtihan gününde, kimlerin bizimle omuz omuza durduğunu, kimlerin de susarak ya da köşeye çekilerek bu linç kervanına zımnen katıldığını tek tek not ediyoruz. Bizimle olanları da, bize sahip çıkmayanları da unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış, üniversitenin bir kişilik açtığı personel ilanının kendisi için olduğunu Facebook hesabından paylaşmış, "Merak etmeyin bu sefer her şeyi düşündük. Bu üniversitenin gerçek sahibinin biz olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Rektör abime kafa tutanların üniversitede barınamadığını zaten gösterdik, şimdi de benim güvenlik kadromu iptal ettiren o namussuzlara ders verme sırası geldi" diye yazmıştı.

T24'ün haberine göre; Rektör Alkış'ın skandal sözlerinin yer aldığı açıklaması şu şekilde:

"Aziz ve kadirşinas hemşerilerim, çalışma arkadaşlarım ve bütün personelime duyurulur:

Elhamdülillah, yol arkadaşlarım, dava kardeşlerim üzerlerinde emeği olan Rektörlerini o nübüvvetvari yalnızlıkta daha fazla bırakmaya razı olmadılar. Bugün Cihannüma Şırnak İl Temsilcisi ve üniversitemizin Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi M. Cabir Altıntaş, Anadolu Gençlik Derneği Şırnak İl Temsilcisi, aynı zamanda danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Erol Kılıçlı ve Memur-Sen / Eğitim-Bir-Sen Şırnak İl Başkanımız Abdullah Çatı ile çok hayırlı, feyizli, bereketli bir istişarede bulunduk.

Bu istişare neticesinde, Şehri-Nuh Platformumuz çatısı altında topladığımız 35 İslami sivil toplum kuruluşumuz; dinsiz, kafir ve müfteri medyanın aleyhimize ürettiği iftira ve tezvirata karşı, 5 Aralık Cuma günü, Cuma namazının hemen akabinde saat 13:30’da üniversitemiz kampüs girişinde toplanarak bir basın açıklaması yapacaktır.

Bu basın açıklaması, inşallah, bana ve üniversitemize uzanan o kirli, fitne yüklü ellere haddini bildirecek; şahsıma ve davamıza sürekli iftira atan kafir medya odaklarının ve onlara kanarak aynı dili kullanan ahmak 'İslami' medya çevrelerinin oyununu bozacak, belini kıracaktır biiznillah.

Şehrimizin ve ümmetin ortak menfaatlerini önceleyen bütün müminleri; bu yapılacak basın açıklamasında İbrahimi bir duruş sergilemeye, Hakk’ın safında saf tutmaya davet ediyorum.

Şunu da özellikle kayda geçiyorum: Bugün bu imtihan gününde, kimlerin bizimle omuz omuza durduğunu, kimlerin de susarak ya da köşeye çekilerek bu linç kervanına zımnen katıldığını tek tek not ediyoruz. Bizimle olanları da, bize sahip çıkmayanları da unutmayacağız. Vesselam."

Atamasının medya sayesinde engellendiğini öne süren Abdullah Alkış da "Bana ve abime bela olan, atamamı bozan, başta ODA TV olmak üzere tüm namussuz kafir medyaya karşı Cuma günü namazdan sonra üniversitemiz kampüsü girişinde tüm üniversite toplanacağız. Değerli hocalarımız abim için kafir medyaya bir darbe indirecek. Abimin talimatıdır, herkes katılsın dedi. Ben de orada olacağım kim gelmiş kim gelmemiş not edeceğim" diye yazdı.