Hayvanlar karda mahsur kaldı: Ekipler ot ve saman taşıdı
Erzurum'un Çat ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan TIR'daki büyükbaş hayvanlara ot ve saman taşıdı. İş makinesiyle kurtarılan TIR yoluna devam etti.
Erzurum'un Çat ilçesi kırsal Çirişli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Çirişli geçidinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle büyükbaş hayvan yüklü TIR mahsur kaldı. İlçe Kaymakamlığına ulaşan ihbarın ardından, Çat Tarım Müdürlüğü teknik personeli, olay yerine ulaştı. TIR’da mahsur kalan hayvanlar kontrol edildikten sonra, aç kalmamaları için çevredeki mahallelerden ot ve saman alındı. Araçlarla TIR'a getirilen ot ve saman hayvanlara verildi.
Yolda mahsur kalan TIR, iş makinesi tarafından kurtarılarak yeniden hareket etti.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)