Hayvanlar karda mahsur kaldı: Ekipler ot ve saman taşıdı

Erzurum'un Çat ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan TIR'daki büyükbaş hayvanlara ot ve saman taşıdı. İş makinesiyle kurtarılan TIR yoluna devam etti.