Çocukların oyunu faciaya neden oluyordu: Kar topu isabet eden küreme aracı kontrolden çıktı
Yayınlanma:
Kayseri'de sürücüsüne çocukların attığı kar topu isabet eden kar küreme aracı kontrolden çıkıp, refüje çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Talas ilçesi Umut Caddesi’nde meydana geldi.
KAR TOPU KONTROLDEN ÇIKARDI
Kar küreme aracına, yoldan geçtiği sırada çocuklar tarafından kartopu atıldı. Aracın camından içeri giren kartopu, sürücüye isabet etti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak aracı durdurdu.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çocukların araca kar topu attığı ve ardından kaçtığı anlar görüldü.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)