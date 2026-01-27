Hatay’da binanın çatısı alev alev yandı!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan bir binanın çatı katında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

YANGIN İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ!

Vatandaşların yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese intikal eden itfaiye ekipleri yoğun çalışmaları sonucunda, alevleri kısa süre içinde kontrol altına alarak söndürdü.

ÇATI KATINDAKİ MALZEMELER KÜL OLDU!

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, yangın nedeniyle çatı katında bulunan malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı ifade edildi.



