Hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman'ın son durumunu avukatı açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire başkanı olduğu sırada, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman’ın sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşiyor.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI!

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, MS hastası olan Tayfun Kahraman, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle verdiği yeniden yargılanma kararına rağmen, tutuklu bulunduğu Silivri’de MS atağı geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Kahraman’ın tedavisine bir süre hastanede devam edilecek.

AYM'nin Tayfun Kahraman kararına uymayan mahkeme başka bir AYM kararına uyup beraat vermiş

SON DURUMUNU AVUKATI AÇIKLADI!

Kahraman’ın avukatı Cansu Çifçi, 2022 yılındaki tutukluluk kararının ardından Kahraman’ın MS rahatsızlığının ilerlediğine işaret ederek gelinen noktada hukuki krizin hayati krize döndüğünü belirtti. Çifçi, “Müvekkilimin bir ayağında his kaybı var. Yürümekte zorluk çekiyor. Tedavisinin hapishane şartlarında sürmesi geri dönüşü olmayan bir risk yaratıyor” açıklamasında bulundu.