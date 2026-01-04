AYM'nin Tayfun Kahraman kararına uymayan mahkeme başka bir AYM kararına uyup beraat vermiş

Geçtiğimiz günlerde MS atağı geçirmesinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yatırılan Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman hakkında verilen AYM kararına uymayan mahkemenin aynı heyeti, Saraçhane'de PKK'nın düzenlediği saldırıdan ceza alan Ruken Gündüz hakkındaki AYM kararına uyarak beraat kararı vermiş...

AYM Genel Kurulu 2022 yılından beri Gezi davasından dolayı tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın 31 Temmuz’da Tayfun Kahraman hakkında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılması gerektiğine karar vermişti.

MAHKEME AYM'Yİ YETKİ GASPI İLE SUÇLADI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 6 Kasım’da AYM verdiği karara rağmen Kahraman’ın yeniden yargılama talebini reddetti. Mahkeme kararında AYM’yi yetki gaspı ile suçladı.

AYNI MAHKEME BAŞKA BİR AYM KARARINA UYUP BERAAT VERMİŞ

t24'ten Nursena Kurtoğlu'nun haberine göre, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği yeniden yargılanma ve infazı durdurma kararına uymayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlamasıyla hüküm giyen Ruken Gündüz hakkında AYM kararına uyarak beraat kararı vermiş.

2015 yılında Saraçhane’de PKK’nın düzenlediği ses bombalı saldırıda 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlamasıyla Ruken Gündüz isimli kişiye verilen 3 yıl 1 ay 15 gün ve tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasının bozulması ve yeniden yargılama kararı verildi.

Dosyanın birinci derece mahkemesi olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Gündüz'ün hakkında kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle, AYM kararına uyarak tahliye ve yeniden yargılanma kararı verdi. Gündüz'ün yeniden yargılama sonucunda da beraatine karar verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

