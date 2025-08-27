Hastanede haksız kazanç skandalı: 'Hiç mi bağış yapmadınız?'

İstanbul’da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne yönelik “bıçak parası” iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Başhekimliğe yapılan şikayetler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, hastalardan “bağış” veya “medikal malzeme” adı altında para alındığı, ödemeyi yapanların ameliyat sırasının öne çekildiği, biyopsi ve patoloji işlemlerinin hızlandırıldığı tespit edildi.

DOKTOR, HASTA YAKININI ARAYIP, 'HİÇ Mİ BAĞIŞ YAPAMAZSINIZ?' DİYE SORMUŞ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Toplam 2 mağdur, 33 şikayetçi ve 11 şüphelinin yer aldığı iddianamede, bazı şikayetçilerin beyanlarına da yer verildi. A.T. isimli bir şikayetçinin iddianamede yer alan beyanında, akciğer biyopsisi için danışmadaki görevlinin yönlendirmesi ile yanındaki kızı ile birlikte Doç. Dr. V.E.'nin gittiğini ve V.E.'nin kendisine durumunun sıkıntılı olduğunu, hemen müdahale edilmesi gerektiğini fakat Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki tüm yerlerin dolu olduğunu söylediğini belirtti. A.T. beyanında, "Doktor V.E. bana tıbbi isimlerini tam hatırlamadığım birkaç materyal söyledi ve bu malzemelerin alınabilmesi için bağış yapıp, yapamayacağımı sordu. Eğer bağış yapabilirsem sıranın bana gelmesini beklemeden ameliyata alınabileceğimi, aksi halde 45 gün beklemem gerektiğini söyledi. Daha sonra kızım, V.E.'nin yönlendirdiği bir kişi ile görüştü ve bağış miktarının 80 bin TL olduğunu öğrendi. Ben de karşılayamayacağımı belirtip, sıramın gelmesini beklemeyi tercih etmek durumunda kaldım. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra V.E. kızımı arayarak, 'Hiç mi bağış yapamazsınız? Bakın boya, badana, kağıt, tıbbi malzeme gibi bir çok ihtiyacı var hastanemizin. Bunların bir kısmını karşılayabilirseniz sizi sıra beklemeden ameliyatınıza alırım' demiş. Ben de kızıma, 'Tabi devletimizin hastanesidir. İhtiyaçlarını elimden geldiğince görebilirim' deyip, 10 bin lira bağışlayabileceğimi söyledim" dedi.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı

ŞÜPHELİ İLE EŞİ ARASINDA 10 MİLYON LİRA PARA TRANSFERİ

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında, doktorlar ile hastalar arasındaki 'bağış' konulu telefon görüşmeleri de saptandı. İddianamenin yaklaşık 110 sayfası, bu telefon görüşmeleri ve mesajların dökümlerine ayrıldı. Ayrıca iddianamede, örgüt lideri ve üyelerinin hesap hareketlerinin incelendiği MASAK raporlarına da yer verildi. Raporda, örgüt ele başı olduğu değerlendirilen V.E. isimli şüpheli ile eşi Z.E. arasında 2017 ile 2025 yılları arasında toplam 10 milyon 557 bin 877 lira para transferi olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin hesaplarında da yüz binlerce liraya varan para transferleri yapıldığı görüldü.

'TAMAMEN HASTANIN KENDİ İRADESİ İLE HASTANEYE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞTIR'

Örgüt lideri olduğu iddiası ile soruşturma kapsamında tutuklanan Prof. Dr. M.M.'nin, iddianamede yer alan ifadesinde listede adı geçen isimleri tanıdığını, ancak aralarında para alıp verme meselesi olmadığı belirttiği görüldü. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen M.M., "V.E. ile 10 bin lira, 20 bin lira civarında ara sıra birbirimize borç alıp vermişliğimiz vardır. Bu paralar servis, yemek parası ve dini bayramlar ile yılbaşında ameliyathane ve yoğun bakımdaki personele dağıttığımız kendi paramız olan harçlıktır" dedi. Şüpheli Prof. Dr. M.M.'nin bağışlarla ilgili soruya ise, "Bu tamamen hastanın kendi iradesi ile hastaneye yapmış olduğu bağıştır. Ameliyathane boyatması, 1 kilo baklava alması, 1 kutu çikolata getirmesi gibi şeyler bunların örneğidir" dedi.

İFADESİNDE SUSMA HAKKINI KULLANDI

Örgüt lideri olduğu iddia edilen şüphelilerden Doç. Dr. V.E.'nin iddianamede yer alan ifadesinde, banka hesabında 12 milyon lira bulunduğunu ve ev almak amacıyla çeşitli kişilerden borç alarak bu parayı biriktirdiğini belirttiği görüldü. Kumar borcu olduğunu da söyleyen V.E. ifadesinde, bu borcu da başka birinden borç alarak kapattığını söyledi. Şüpheli V.E., soruşturma konusu olan diğer konularla ilgili ise susma hakkını kullanmak istediğini belirtti.

'HASTANEMİZDE BAŞHEKİMLİĞİN ONAYI İLE BAĞIŞ SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR'

Örgüt lideri olduğu iddia edilen şüphelilerden Y.S.'nin ise iddianamede yer alan ifadesinde, "Hastanemizde başhekimliğin onayı ile ameliyathane tıbbi sarf malzemesi ve aletlerinin alınması için bağış sistemi uygulanmaktadır. Çalıştığım hastane devlet hastanesidir. Ancak Sağlık Bakanlığı buradaki hastanede, ameliyathanede kullanılan tıbbi sarf malzemelerinin birçoğunu karşılayamıyor. Özellikle kapalı ameliyatlarda kullanılan hassas ameliyat aletlerini karşılayamıyor. Bağışlar başhekimliğe makbuz karşılığında yapılır. Kurum içerisinde kime bağış yapıldığını bilmiyorum. Makbuz kesildiğini biliyorum. Ancak bugüne kadar hiçbir makbuz örneği görmedim. Bu yapılan bağışlar sadece hastaneye ameliyat malzemesi alınması için kullanılır. Doktorlara buradan bir ödenek yapılmaz" dediği görüldü.

ÖRGÜT LİDERLERİNE 18 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Şikayetçilerin ifadeleri, şüphelilerin savunmaları, kamera ve tape kayıtları, bunlara ilişkin çözümleme tutanakları, banka hesap hareketleri, MASAK raporu, cep telefonu inceleme tutanakları ve tüm dosya kapsamını bir bütün olarak değerlendiren cumhuriyet savcısı, şüphelilerin örgütlü bir şekilde hareket ettiklerine, hasta veya yakınlarından temin edilen paraların örgüt yöneticileri ve örgüt üyeleri arasında elden veya banka hesapları üzerinden hiyerarşik yapı gözetilerek dağıtıldığına kanaat getirdi. Ayrıca cumhuriyet savcısının değerlendirmesinde, şüphelilerin aldıkları usulsüz parayı meşru göstermek amacıyla hastaların hastaneye gerçekten bağış yaptıklarını zannedecekleri şekilde görüştüklerini, fiyat almak, pazarlık yapmak suretiyle hasta ve yakınlarını inandırdıklarına, örgütün deşifre olmaması açısından ise hastane ortamında bağış yapılıyormuş gibi evrak düzenleyerek hasta yakınlarından imza aldıklarına yer verildi.

Değerlendirmesinde, şüpheli doktorların 'Bağış' adı altındaki para talepleri karşısında, hastaların ameliyat, biyopsi veya patoloji işlemlerinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendilerini mecbur hissederek ödeme yaptıklarını belirten cumhuriyet savcısı, örgüt liderleri oldukları değerlendirilen Prof. Dr. M.M. ve Doç. Dr. V.E. ile Uzm. Dr. Y.S. hakkında 'Suç örgütü kurma' ve 'Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle irtikap' suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar, diğer 8 şüpheli hakkında ise 'Suç örgütüne üye olma' ve 'Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle irtikap' 7 yıldan 14 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.