Hastane önünde husumetlisini bıçakladı! Sanık tahliye edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin önünde 14 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen olayda, aralarında husumet olan E.K. ile G.G. hastane önünde karşılaştı. Çıkan tartışmada E.K. bıçakla G.G.’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Hastanenin görevlileri G.G.’ye müdahale ederken E.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.K. isimli şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.G. ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

6 YILDAN 9 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ!

Hastane tarafından düzenlenen raporda G.G.’nin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı ifade edilirken Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede savcı, bıçağın yasak niteliğinde bıçaklardan olmadığını ileterek E.K. hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Suçun bıçakla işlenmesi ve yaralamanın kişinin hayatını tehlikeye sokan bir durum olması nedeniyle cezada artırım uygulanarak 6 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SAVUNMASINDA “PİŞMANIM” DEDİ!

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamaya tutuklu sanık E.K., müşteki G.G. ve taraf avukatları katılırken E.K. inşaat işi yaptığı sırada G.G.’nin usta olarak yanında çalışmaya başladığını ifade etti.

G.G.’nin, eşini rahatsız ettiğini ifade eden E.K., “Olay günü torunumu hastaneye götürdüm. Eşim de oradaydı. Hastanenin bahçesinde otururken G.G. yanıma geldi. G.G.’nin daha öncesinden bana yönelik tehditleri vardı. Elleri cebindeydi; bana zarar vereceğini düşünerek yanına gittim. Elimde çakı bıçağı vardı. Bacaklarına doğru birkaç kez salladım ancak hareket ettiği için bıçağın nereye girdiğini görmedim. Öldürme kastım yoktur. Olay nedeniyle pişmanım” sözlerini sarf etti.

SANIK TAHLİYE EDİLDİ!

Duruşmada dinlenen G.G. ise “Müştekinin üvey kızı geçmişte evden kaçmıştı. Evlendikten sonra boşanmıştı. Biz sanığın eşiyle bu konuları konuştuk. Benim sanığın eşiyle herhangi bir ilişkim yoktur. Bu olaydan önce de 4 kez Kandıra’da benim yolumu kesip bir defasında yüzüme yumruk atmıştı ancak şikayetçi olmadım. Olay günü hastanede hastam vardı. Sanık kapıdan içeri girer girmez elini omzuma koyarak bıçağı sapladı. Dönüp kim olduğuna baktığımda da göğsümün üzerine iki bıçak darbesi vurdu. Ben koşarak kaçmaya başladım ancak sanık peşimden geldi. Beni yere düşürerek tekrar bıçakladı. Halen daha iyileşemedim. Sanıktan şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

E.K.’nin “Bıçakla kasten yaralama” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi gözeterek tahliyesine hükmetti. Mahkeme sanık hakkında yurt dışına çıkışının yasaklanması suretiyle adli kontrol kararı uygulanmasına da karar verdi.

