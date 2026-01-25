Hasan Mutlu'dan oğluna: Pursalar yine saldırdı...

2024 yerel seçimlerinden bu yana CHP'li belediyelere yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında Bayrampaşa'nın seçilmiş belediye başkanı Hasan Mutlu da tutuklandı. 2025 Mart ayından bu yana tutuklu başkan ve bürokratların 'İçeriden dışarıya mektuplar' serisini aktaran Birgün'de, tutuklu başkan Mutlu'nun oğlu için kaleme aldığı şiir yayımlandı.

Ailesini, Bayrampaşa'yı ve eğitimci kimliğinin de getirisi ile çocukları çok özlediğini aktaran Mutlu, göreve seçilmesinin ardından; 4 adet kreş, 1 aşevi, 5 adet sosyal tesis, 1 tanzim satış, 2 taziye merkezi, 2 pati park, 2 lojistik merkez, okulların tamamına sebil desteği, her okula personel gideri için 240 bin liralık maddi destek, okulların ilaçlanması., amatör spor kulüplerine mekan ve her birine 200 bin liralık destek gibi hizmetler sunduklarını ifade etti.

Rant peşinde koşanlar ve kul hakkı yiyenler tarafından iftira ve tehditlere uğradıklarını kaydeden Mutlu, çok özlediği oğlu için bir şiir kaleme aldı:

Canım oğlum, güzel oğlum.

Küçücüktün

Yere göğe sığmazdın

Gözlerdin yollarımı

Babam gelsin, babam gelsin,

diye beklerdin

Eve sığmaz

Ben gelmeden yatmazdın

Her gece masallarımla uyurdun

Kollarımın arasında.

Sabahları ayaklarını öpüp

Kolayarak çıkardım evden

Kokun hâlâ, yüreğimde, kollarımda

Kimsesizlere, yoksullara saldıran

Etrafını saranlar olurdu,

masallarımızda

Pursa derdik adlarına

Sen hepsini döver kaçırırdın

Daha dört, beş yaşlarında

Kıyamazdın öldürmezdin asla

Arsız da olsa pursalar

Gözümüz gibiydin oğlum

Her şeyden sakınırdık seni

Haram yedirmedik

İyiyi doğruyu öğrettik

Bayrak, vatan, iman

İnsan, hayvan, doğa

Sevgisiyle büyüdün oğlum

Şimdi büyüdün arkadaşım

10 Şubat'ta 17 olacaksın

Koca adam oldun

Sessiz ve mağrur.

Şimdi yanında yokum oğlum

Rant peşinde koşanların iftira

ve yalanlarıyla

Aldılar bir şafakta beni sizlerden

Kokun hâlâ yüreğimde, kollarımda

Pursalar yine saldırdı arkadaşım

Olanca güçleriyle

Seninle birlikte yine yeneceğiz onları.

Yine kaçacaklar, dağılacaklar,

sağa sola

Aydınlık günlerde

Yine birlikte yürüyeceğiz oğlum

Yan yana omuz omuza.

Kokun, kokun hiç gitmiyor

Hücrede her sabah gözlerimi

açtığımda

Fotoğraflarını kokluyorum

Sanmasınlar ki uzakta korkuyorum

Asla, asla

Ben oğlumun kokusunu burada

da alıyorum.



Hasan Mutlu'nun mektubunun tamamı.