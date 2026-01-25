Hasan Mutlu'dan oğluna: Pursalar yine saldırdı...
2024 yerel seçimlerinden bu yana CHP'li belediyelere yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında Bayrampaşa'nın seçilmiş belediye başkanı Hasan Mutlu da tutuklandı. 2025 Mart ayından bu yana tutuklu başkan ve bürokratların 'İçeriden dışarıya mektuplar' serisini aktaran Birgün'de, tutuklu başkan Mutlu'nun oğlu için kaleme aldığı şiir yayımlandı.
Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni dalga operasyonda iki kişi tutuklandı
Ailesini, Bayrampaşa'yı ve eğitimci kimliğinin de getirisi ile çocukları çok özlediğini aktaran Mutlu, göreve seçilmesinin ardından; 4 adet kreş, 1 aşevi, 5 adet sosyal tesis, 1 tanzim satış, 2 taziye merkezi, 2 pati park, 2 lojistik merkez, okulların tamamına sebil desteği, her okula personel gideri için 240 bin liralık maddi destek, okulların ilaçlanması., amatör spor kulüplerine mekan ve her birine 200 bin liralık destek gibi hizmetler sunduklarını ifade etti.
Rant peşinde koşanlar ve kul hakkı yiyenler tarafından iftira ve tehditlere uğradıklarını kaydeden Mutlu, çok özlediği oğlu için bir şiir kaleme aldı:
Canım oğlum, güzel oğlum.
Küçücüktün
Yere göğe sığmazdın
Gözlerdin yollarımı
Babam gelsin, babam gelsin,
diye beklerdin
Eve sığmaz
Ben gelmeden yatmazdın
Her gece masallarımla uyurdun
Kollarımın arasında.
Sabahları ayaklarını öpüp
Kolayarak çıkardım evden
Kokun hâlâ, yüreğimde, kollarımda
Kimsesizlere, yoksullara saldıran
Etrafını saranlar olurdu,
masallarımızda
Pursa derdik adlarına
Sen hepsini döver kaçırırdın
Daha dört, beş yaşlarında
Kıyamazdın öldürmezdin asla
Arsız da olsa pursalar
Gözümüz gibiydin oğlum
Her şeyden sakınırdık seni
Haram yedirmedik
İyiyi doğruyu öğrettik
Bayrak, vatan, iman
İnsan, hayvan, doğa
Sevgisiyle büyüdün oğlum
Şimdi büyüdün arkadaşım
10 Şubat'ta 17 olacaksın
Koca adam oldun
Sessiz ve mağrur.
Şimdi yanında yokum oğlum
Rant peşinde koşanların iftira
ve yalanlarıyla
Aldılar bir şafakta beni sizlerden
Kokun hâlâ yüreğimde, kollarımda
Pursalar yine saldırdı arkadaşım
Olanca güçleriyle
Seninle birlikte yine yeneceğiz onları.
Yine kaçacaklar, dağılacaklar,
sağa sola
Aydınlık günlerde
Yine birlikte yürüyeceğiz oğlum
Yan yana omuz omuza.
Kokun, kokun hiç gitmiyor
Hücrede her sabah gözlerimi
açtığımda
Fotoğraflarını kokluyorum
Sanmasınlar ki uzakta korkuyorum
Asla, asla
Ben oğlumun kokusunu burada
da alıyorum.