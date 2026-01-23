Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni dalga operasyonda iki kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ocak Çarşamba günü 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Dün adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan kişilerden beşinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

21 Ocak Çarşamba günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen ikinci bir soruşturma kapsamında, aralarında tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu'nun da olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda Ayhan Mutlu dahil 12 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

“Zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddialarıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.