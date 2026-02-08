Hamsinin fiyatı artınca vatandaşın tercihi değişti

Trabzon’da balık tezgahlarında hareketlilik ve ürün çeşitliliği devam ediyor. Vatandaşların en çok ilgi gösterdiği balıklar ise mezgit ve istavrit oluyor.

Bu sezon denizlerde bol miktarda avlanan istavrit, balık tezgahlarındaki yerini korumaya devam ediyor. Mezgit başta olmak üzere levrek, somon, çupra, tirsi ve hamsi de tezgahlarda yer alan diğer balık çeşitleri arasında bulunuyor.

Trabzon Balıkçılar Hali’nde istavritin kilosu 100 liradan satılırken, mezgit 300, tirsi 250, barbun ve somon 400 liradan alıcı buluyor.

Levrek 550, alabalık 300, çupra ise 500 liradan satışa sunuluyor. Şoklanmış hamsinin kilosu 100 liradan satılırken, taze ve az miktarda gelen hamsi ise 300 liradan satışa sunuluyor.

"ÇOK AZ CANLI HAMSİ GELİYOR"

Denizde balık bolluğu olduğunu ifade eden Balıkçı Turgay Memiş, şöyle dedi:

"Son 30 yılın en fazla hamsisi bu yıl çıktı. Allah’a şükür, Karadeniz halkı hamsiye doydu ve neredeyse bıktı. 1 ay önceye kadar hamsi geliyordu. Şu an gelenler buzhanelerde kalan şoklu hamsiler. Ara sıra da çok az canlı hamsi geliyor. Onun da kilosu 300 lira.

Mezgit ve istavrit de çok sık geliyor. Son günlerde hava şartları da kötü ilerledi ama kayıkçıların radarı var. Denizin ne tarafında balık olduğunu evinden radara bakarak görüyor.

Hava şartları bozuk olsa da bolca mükemmel bir istavrit geliyor. Bu demek oluyor ki denizde balık kaynıyor. Fiyatlar da normal."

"HAMSİNİN ERKEN ÇIKMASIYLA GİTMESİ BİR OLDU"

Mehmet Can Örseloğlu ise sezon sonuna kadar istavritin bolca avlanacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hamsinin erken çıkmasıyla gitmesi bir oldu. Son 2 aydır hamsi oranı düşük. Bugün az da olsa geldi. Kilosunu da 300 TL’den satıyoruz.

İstavrit de bol gelince ön plana çıktı. Mezgit, barbun, çinekop türleri de geliyor. Vatandaşlar istavrit talep ediyor. Hamsi hem az hem de fiyatı biraz pahalı.

Hamsinin az geleceği belli, bu şekilde devam edecek gibi duruyor. İstavrit bolca çıkmaya devam eder."

DHA