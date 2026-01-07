Halk TV 2025'i de zirvede kapattı

“Yalnız Değilsiniz” sloganıyla yayın yapan Halk TV’yi, halk yine yalnız bırakmadı. Türkiye, tüm yıl boyunca neredeyse sadece Halk TV izledi.

12 AYDA 10 AY BİRİNCİLİK REKORU

Halk TV, haber kanalları arasında AB ve ABC grubunda 12 ayda 10 ay, Total izleyici grubunda da 12 ayda 9 ay birinci oldu.

Eğitim ve gelir seviyesi en yüksek izleyici grubunu temsil eden AB kategorisinde 12 ayın 10'ununu Halk TV zirvede tamamladı.

Türkiye yeni yıla Halk TV ile girdi! Böyle izlenme oranı görülmedi

Tüm izleyici kitlesinin dörtte üçünü temsil eden ABC kategorisinde de 12 ayda tam 10 ay Halk TV birincilik kürsüsündeydi.

5 yaş üzerindeki tüm izleyicileri temsil eden TOTAL kategorisinde ise Halk TV, 12 ayda tam 9 ay birinci oldu.