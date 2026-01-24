"Hakkınızı helal edin" diyerek 36 yıl sonra başkanlığa veda etti

Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda 36 yıllık başkan Kemal Kaya veda etti.

Tekrar aday olmayan Kaya, yaptığı konuşmayla vedasını açıkladı. Özgür Kocaeli'deki habere göre Kaya, şunları söyledi:

"Seçilecek yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum, seçimin seçilecek olan yeni dönem yöneticileri için de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 1969 yılında odaya üye oldum, 1990 yılında da oda başkanlığı görevine seçildim. Oda başkanlığım sonrası 28,5 yıl da Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (KESOB) başkanlık ettim. KESOB Başkanlığı’nı yorulduğum için 2018 yılındaki genel kurul sonucu bıraktım. Birlik başkanlığını sonrası 2 dönem daha oda başkanlığını yaptık ama bugün bu görevi de bırakıyorum.

2018 ve 2022 yılındaki genel kurullarda esnafımızın şiddetli talebi üzerine aday olmuştuk ama her şeyin sonu olduğu gibi görevlerin de sonu var. Esnaf-sanatkarla ilgili yürüttüğümüz tüm görevlerde, üyelerimizin sorunlarını elimizden geldiği kadar çözmeye çalıştık. 36 yıllık görev süremde esnafımızın her zaman esnafımızın sesi olmaya çalıştık. Bugün başkanlık görevimizi, başkanlığa aday 2 arkadaşımızdan birine bırakacağız. Görevi devretsek de ölene kadar esnafımızın yanında olacağız. Kimin başkan olacağına üyelerimiz karar verecek ancak kim kazanırsa kazansın kendisine başarılar diliyorum.

"HOŞÇA KALIN DİYORUM"

36 yıllık görev süremden, göreve seçilecek yeni arkadaşımıza verebileceğin en önemli tavsiye oda kapısını kapatmaması ve esnafın sorunlarına kanunların da izin verdiği çerçeve içerisinde çözmeye çalışması olabilir. Başkanlık süremiz içerisinde yaptığımız tüm hizmetler bir görevdir ve görevimizi yerine elimizden geldiğince yerine getirmeye çalıştık. Verdiğimiz hizmetlerden dolayı varsa esnafımızda hakkımız helal olsun, üyelerimizden de hakkını helal etmelerini istiyorum. Oda üyelerimize ‘Hoşça kalın.’ diyorum. Odamızın genel kurulu tüm üyelerimize hayırlı, uğurlu olsun.”