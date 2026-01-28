Hakan Taşıyan'dan kötü haber! Durumu ciddi

Arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Taşıyan, geçirdiği kalp krizi sonrası Ankara’da hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki sanatçının durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Doktorlar, daha önce böbrek ve karaciğer nakli geçirdiği için Taşıyan’a anjiyo uygulanıp uygulanmayacağı konusunda kararsız kaldı. Bu nedenle bir sağlık kurulu oluşturularak detaylı tıbbi değerlendirme yapıldı.

Sabah ve CNN Türk'teki haberlere göre; sağlık kurulu, önceki operasyonları da göz önünde bulundurarak olası müdahaleleri değerlendiriyor.

ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Taşıyan’ın sağlık durumu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a da iletildi. Erdoğan’ın, sanatçıya her türlü desteğin verilmesi için talimat verdiği öğrenildi. Erdoğan ve Taşıyan, birkaç ay önce Esenboğa Havalimanı’nda karşılaşmış, uzun bir sohbet gerçekleştirmişti.

HAKAN TAŞIYAN KİMMİR?

Hakan Taşıyan, 1973’te Ankara’da dünyaya geldi. Müziğe çocuk yaşta bağlama çalarak başladı. Askerliği sırasında komutanlarının desteğiyle ilk albümünü çıkardı. Ankara’da Sıla Müzik etiketiyle yayımladığı “Hesabım Bitmedi” albümüyle müzik dünyasına adım attı.

1997’de yayımlanan “Sensiz İki Gün” albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ardından “Gözün Sevem” adlı albümünü çıkardı. Müzik kariyerine ek olarak 1998’de kendi adını taşıyan dizide, 2001’de ise “Güz Gülleri” dizisinde başrol oynadı.