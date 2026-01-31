'Güzellik merkezi' görünümlü sahte altın atölyesine operasyon

Yayınlanma:
İstanbul Avcılar’da dışarıdan güzellik merkezi gibi görünen ancak içeride sahte altın üretimi yapılan bir iş yerine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda suç kaydı bulunan ve aranan bir şüpheli yakalanırken, sahte altın üretim düzenekleri ele geçirildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki bir dükkanın camında "güzellik merkezi" tabelası olmasına rağmen içeride herhangi bir güzellik faaliyeti yürütülmediği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iş yerinin paravan olarak kullanıldığı tespit edilerek operasyon düğmesine basıldı.

SAHTE ALTIN İMALATHANESİ ÇIKTI

İş yerinde yapılan detaylı aramalarda polisleri şaşırtan bir tabloyla karşılaşıldı. Operasyon kapsamında sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda kimyasal madde, özel makineler ve düzenekler ele geçirildi. Ayrıca kurumaya bırakılmış altın görünümü verilmiş 3 adet sahte bilezik ile 4 adet 9 milimetre çapında fişek bulundu.

Herkesin gözü altın gümüşteydi: Parayı oraya yatıran kazandı!Herkesin gözü altın gümüşteydi: Parayı oraya yatıran kazandı!

ŞÜPHELİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK

Operasyon sırasında iş yerinde yakalanan S.G. isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda; 21 farklı suç kaydı olduğu ve İstanbul, İzmir ile Giresun’da 4 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

