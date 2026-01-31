'Güzellik merkezi' görünümlü sahte altın atölyesine operasyon

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki bir dükkanın camında "güzellik merkezi" tabelası olmasına rağmen içeride herhangi bir güzellik faaliyeti yürütülmediği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iş yerinin paravan olarak kullanıldığı tespit edilerek operasyon düğmesine basıldı.

SAHTE ALTIN İMALATHANESİ ÇIKTI

İş yerinde yapılan detaylı aramalarda polisleri şaşırtan bir tabloyla karşılaşıldı. Operasyon kapsamında sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda kimyasal madde, özel makineler ve düzenekler ele geçirildi. Ayrıca kurumaya bırakılmış altın görünümü verilmiş 3 adet sahte bilezik ile 4 adet 9 milimetre çapında fişek bulundu.

ŞÜPHELİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK

Operasyon sırasında iş yerinde yakalanan S.G. isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda; 21 farklı suç kaydı olduğu ve İstanbul, İzmir ile Giresun’da 4 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.