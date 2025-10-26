Güllü'nün kızından günler sonra gelen suç duyurusu: Mahkemeye başvurdu!

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, 6 katlı binanın 6'ncı katındaki evinin penceresinden düşen Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, sosyal medya ve bazı televizyon programlarında yapılan yayınlara ilişkin şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı Merve Uçanok suç duyurusunda bulundu.

Son dakika | Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu

Yapılan açıklamada, konuyla hiçbir bağlantısı bulunmayan kişilerin, görsel ve sosyal medyada, televizyon programlarına çıkarak yaşanan olay üzerinden yanlış bilgiler aktardığı belirtilerek, ‘Tuğyan ve Sultan'ın linç girişimine sebep olmasına’ ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Güllü'nün ölümünden 12 gün önce çekilmişti: O görüntüler ortaya çıktı

"LİNÇ KAMPANYASI VE İTİBAR SUKİASTİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Avukat Uçanok Yalova Adliyesi’ne yaptığı suç duyurusunun ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunun malumu olduğu üzere, ünlü ses sanatçısı Güllü (Gül Tut) 26.09.2025 tarihinde elim bir kaza sonucunda Yalova, Çınarcık'taki ikametinden düşerek hayatını kaybetmiştir. Müteveffanın yaşanan elim hadise sonucu hayatını kaybetmesi, başta müvekkillerimiz olmak üzere, tüm ülkemizde derin bir üzüntü yaratmıştır. Her ne kadar, müteveffanın kamuoyuna mâl olmuş bir sanatçı olması sebebiyle çeşitli görsel, yazılı ve sosyal medya organlarının konuyla alakalı yayınlar yapması doğal olsa da yaklaşık bir aydır çeşitli basın organları ve sosyal medyada müteveffanın kızı olan müvekkilimiz Tuğyan Ülkem Gülter ve manevi kızı Sultan Nur Ulu hakkında gerçeğe ve dosyadaki delil durumuna tamamen aykırı, haksız ve vicdanları yaralayıcı bir dezenformasyon süreci yürümektedir. Bu durum, müvekkillerimiz hakkında adeta bir linç kampanyasına ve itibar suikastına dönüşmüştür. Konuyla hiçbir bağlantısı bulunmayan kişilerin görsel ve sosyal medyada kanal kanal gezerek yaşanan olay üzerinden prim yapmaya çalıştığı, hukuki süreç ve hakikati çarpıtarak açıklamalarda bulunduğu görülmüştür. Bu süreçte, salt izlenme ve tıklanma kaygısı ile yapılan maddi gerçeklikten kopuk yayınlar, yürütülen adli soruşturmayı etkilediği ve müvekkillerimizin özel hayatlarına saygı duyulmasını talep etme haklarını ihlal ettiği gibi, zaten büyük bir acı ve yas içerisindeki, annesini kaybetmiş olan müvekkillerimizin manevi dünyalarında da telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermektedir. Her birey gibi, yaslarını yaşamalarını ve devam etmeye çalıştıkları günlük hayatlarını sağlıklı biçimde sürdürmelerini imkansız kılmaktadır.”

"ÜN KAZANMAYA ÇALIŞAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE PRİM VERİLMEMELİ"

Güllü’nün ölümüyle ilgili Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun adının geçeceği her türlü yayının durdurulması istenen açıklamada, “Kamuoyundan, hukuki sürece ve henüz gencecik yaşlarında annelerini kaybeden müvekkillerimizin acılarına saygı duyulmasını, sürece vicdani ve hukuki açıdan yaklaşılmasını rica ederiz. Müvekkillerimizin masumiyet karinesi ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki her türlü yayınların durdurularak olay üzerinden ün kazanmaya çalışan üçüncü kişilere prim verilmemesi gerekmektedir. Bu amaçla, tarafımızca gerekli hukuki başvurularda bulunulmuş olup benzer yayınlara devam edilerek müvekkillerimizin kişilik haklarının ihlal edilmesi durumunda müvekkillerimizin tüm hukuki haklarının kullanılacağını bildiririz” denildi.