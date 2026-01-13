Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü

Yayınlanma:
Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nün ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’, ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçlarından, oyuncu Oktay Kaynarca, sanatçı Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nün ilk görüntüleri ortaya çıktı.

whatsapp-image-2026-01-13-at-14-25-08.jpeg

Son dakika | Oktay Kaynarca ve 5 ünlü gözaltında: Beşinci dalga uyuşturucu operasyonuOktay Kaynarca ve 5 ünlü gözaltında

"ALNIM AÇIK BAŞIM DİK" DEDİ

Oktay Kaynarca'nın gözaltına alınmasının ardından ekibi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Bebek Oteli kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere savcılığa davet edilmiştir. Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Alnım açık, başım dik' ifadelerini kullanmıştır.

Kaynarca yaptığı açıklamada ayrıca adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtmiş; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen her türlü yasal operasyonu desteklediğini ifade etmiştir."

whatsapp-image-2026-01-13-at-14-24-54.jpeg

Kaynak:DHA

