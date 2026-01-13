Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak’, ‘uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’, ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçlarından, oyuncu Oktay Kaynarca, sanatçı Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nün ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Oktay Kaynarca ve 5 ünlü gözaltında

"ALNIM AÇIK BAŞIM DİK" DEDİ

Oktay Kaynarca'nın gözaltına alınmasının ardından ekibi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: