Genç tekniker pres makinesine sıkıştı!

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir orman ürünleri fabrikasında bakımını yaptığı pres makinesine sıkışan 27 yaşındaki tekniker Sedat Ç. ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2’nci Cadde'de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan bakım teknikeri Sedat Ç., bakımını yaptığı pres makinesine sıkıştı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Sedat Ç., sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin hemen ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç teknikerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.