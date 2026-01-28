Genç tekniker pres makinesine sıkıştı!

Genç tekniker pres makinesine sıkıştı!
Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bakımını yaptığı pres makinesine sıkışan 27 yaşındaki tekniker ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir orman ürünleri fabrikasında bakımını yaptığı pres makinesine sıkışan 27 yaşındaki tekniker Sedat Ç. ağır yaralandı.

Adana ve Mersin'de işçi servisleri devrildi: Peş peşe kazalarda toplam 26 işçi yaralandıAdana ve Mersin'de işçi servisleri devrildi: Peş peşe kazalarda toplam 26 işçi yaralandı

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2’nci Cadde'de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan bakım teknikeri Sedat Ç., bakımını yaptığı pres makinesine sıkıştı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Sedat Ç., sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin hemen ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç teknikerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

