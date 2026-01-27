Adana ve Mersin'de işçi servisleri devrildi: Peş peşe kazalarda toplam 26 işçi yaralandı

Adana ve Mersin'de işçi servisleri devrildi: Peş peşe kazalarda toplam 26 işçi yaralandı
Adana'nın Kozan ve Mersin'in Erdemli ilçelerinde, saatler içerisinde devrilen iki işçi servisi minibüsünde 1'i ağır toplam 26 işçi yaralandı.

Adana ve Mersin'de aynı gün içerisinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, işçi taşıyan minibüsler devrildi. Her iki kazada da 13'er kişi yaralanırken, toplam yaralı sayısı 26'ya ulaştı. Mersin'deki kazada yaralanan 1 işçinin durumunun ağır olduğu belirtilirken Adana’da yaralanan 13 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

ADANA'DA KONTROL KAYBINDAN DEVRİLDİ

İlk kaza, Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saat 19.30 sıralarında Kozan-Ceyhan karayolunda meydana geldi. Ali C. idaresindeki 01 Y 0550 plakalı minibüs, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada minibüste bulunan 13 işçi yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

MERSİN'DE UÇURUMA YUVARLANDI

Çok kısa süre içerisinde, Mersin'in Erdemli ilçesinde benzer bir kaza yaşandı. Tömük Mahallesi'nde A.A. kullandığı 46 K 5044 plakalı işçi servisi, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı ve yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin zorlu kurtarma çalışması sonrası 13 yaralıdan biri ağır olmak üzere hastanelere kaldırıldı.

TOPLAM 26 İŞÇİ YARALI 1’İNİN DURUMU AĞIR

Her iki kazada da toplam 26 işçi yaralandı. Adana'daki kazada tüm yaralıların durumu stabil iken, Mersin'deki kazada bir kişinin ağır yaralı olduğu ve Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği açıklandı. İki ilde de kazaların nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:AA-DHA

