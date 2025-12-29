Kayseri'de işçi servisi TIR ile çarpıştı! 11 kişi yaralandı

Kayseri’de işçileri taşıyan bir servis minibüsünün TIR’a çarpması sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 civarında Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8’inci Cadde’de, kar yağışının etkili olduğu saatlerde meydana geldi.

11 KİŞİ YARALANDI

Orhan A. yönetimindeki minibüs, Doğan Ö. idaresindeki TIR’la çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 11 kişi ambulanslarla hastanelere götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

11 AYDA 1956 İŞ CİNAYETLERİNDE ÖLDÜ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’ne göre Kasım toplam 216 işçi ölürken yılın 11 ayında 1956 işçi hayatını kaybetti. Ölümlerin en çok yüksekten düşme, ezilme ve trafik kazası kaynaklı olduğu ifade edildi.