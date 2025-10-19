Gelen telefonla hayatı değişti! 2 çocuğunun babasının kuzeni olduğunu öğrendi

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Hüseyin A., 2007 yılında Ş.T. (35) ile evlendi. Çiftin 2'si kız, 3 çocuğu dünyaya gelirken 2023 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin hayatı, gelen bir telefonla değişti. Hüseyin A.'yı arayan komşusu, eşinin kuzeniyle ilişkisi olduğunu, çocuklar için DNA testi yaptırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Hüseyin A., Antalya 13'üncü Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve babalık davası açtı.

Mahkeme kararıyla Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından yapılan testte Hüseyin A.'nın oğlu E.A.'nın (16) yüzde 99,99 olasılıkla biyolojik babası olduğu, kızları H.A. (13) ve E.A. (10) için ise biyolojik babalığın reddedildiği raporlandı. Mahkeme ise 2 kız çocuğunun soybağının reddine karar verdi.

2 ÇOCUĞUNUN BABALARI KUZENİ ÇIKTI!

Söz konusu kararın ardından Hüseyin A.'nın eski eşi Ş.T. bu kez M.K. hakkında 2 çocuk için babalık davası açtı. Dava süreci devam ederken Ş.T., geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybetti. Mahkeme tarafından istenen DNA testinde, M.K.'nin 2 kız çocuğunun yüzde 99,9 oranında biyolojik babası olduğu sonucuna ulaşıldı.

“BU SONUCU HALA KABULLENEMİYOR”

Hüseyin A., Ş.T. ile 2009'da bir oğulları olduğunu ifade ederek “Sonrasında kızlar oldu. Tabii bu kız çocukları benden olmadığı için benim öz kuzenimle yıllarca dostane bir hayat yaşamışlar kendi evimde. Anlaşmalı boşandıktan 3- 4 gün sonra gece bana bir telefon geldi komşumdan, 'Ya sen çocuklarına bir DNA testi yaptır. Yıllardır senin kuzenin sen evde yokken girip çıkıyordu' dedi. Ben gündüz otelde çalışıyordum, akşamları da inşaatlarda çalışıyordum. Yeni ev almıştım onun borcunu ödemek için. Ondan yola çıkarak bir DNA testi sonucu başlattım. Ve her şeyin arkası geldi.” ifadelerini kullandı.

“Dost hayatı yaşamışlar ve bu dost hayatı birlikteliğinde 2 kız çocuğu dünyaya geliyor. Ama tabii nüfusta benim üstümde. Bunu DNA testi sonucu öğrendiğim için karşı tarafa dava açtım. DNA testi davası açtım“ sözlerini sarf eden Hüseyin A., “Bu süreç başladı, bitti. Bu çocukların annesi bu yıl 19 Ağustos'ta vefat etti. Bu kadın ölmeden önce babalık davası açıyor karşı tarafa. Şu an o DNA testi de sonuçlandı. Ama bu sonucu hala kabullenmiyor" dedi.

“BU ÇOCUKLARA YAZIK GÜNAH”

Hüseyin A., hayatını kaybeden eski eşinin M.K.’nin tehditle kendisiyle birlikte olduğunu söylediğini ifade ederek, “Şimdi bu karşı taraf, yani çocukların babası da hala kabullenmiyor. Burada yetkilileri göreve çağırmak istiyorum. Bu çocuklara yazık, günah. Sonuçta kız çocuğu ve ortada kaldılar. Antalya'da dedesi- ninesinin yanında yaşıyorlar. Onlar da vefat ettiğinde yaşlı insanlar çünkü bu çocuklar ortada kalacak" ifadelerini kullandı.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR!

Hüseyin A., sözlerinin devamında, "Davayı açan kişi öldüğü için de mahkeme bu çocuklar için kayyım atayacaktır. Çocuklar şu an okula gidiyor ve benimle görüşmüyorlar artık hiçbir şekilde. Çünkü artık dolduruşa getirdikleri için o çocukları benimle hiçbir şekilde iletişim kurdurmuyorlar. Sadece abileri var benim yanımda kalıyor, kendi oğlum. Onunla iletişim kuruyorlar. Kardeşleriyle abisi görüşüyor" dedi.

DNA testi sürecini başlattığı ilk andan bu yana çocukların biyolojik babasının üzerindeki ev, araba gibi eşyaları eşi ve oğluna devrettiğini de aktaran Hüseyin A., "Bu şekilde mal kaçırdı, tazminat davası açacağım için. Şu an o tazminat davası sürecimizi başlattık, hukuki olarak ne gerekiyorsa onlara sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.