Gebze'de gündüz vakti maganda dehşeti! Arabadan ateş açtı: Çocuğuyla bekleyen anne ve bir yayayı vurdu!

Olay, saat 10.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası henüz tespit edilemeyen bir araçtan, bilinmeyen bir sebeple çevreye silahla ateş açıldı.

ANNE VE BİR YAYAYA KURŞUN İSABET ETTİ

Araçtan açılan ateş sonucu fırlayan mermiler, o sırada günlük hayatına devam eden iki vatandaşa isabet etti. Safinaz A. durakta çocuğuyla birlikte otobüs beklediği sırada, Özcan E. ise kaldırımda yürüdüğü esnada kurşunların hedefi olarak yaralandı. Saldırganlar olayın ardından hızla bölgeden uzaklaşırken, Safinaz A.’nın yanındaki çocuğunun yara almaması tek teselli kaynağı oldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özcan E. ve Safinaz A.'nın sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının gerçekleştirildiği aracın plakasını ve içindeki şahısları tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın kişisel bir husumet mi yoksa rastgele bir saldırı mı olduğu araştırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.