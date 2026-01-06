Gebze'de gündüz vakti maganda dehşeti! Arabadan ateş açtı: Çocuğuyla bekleyen anne ve bir yayayı vurdu!

Gebze'de gündüz vakti maganda dehşeti! Arabadan ateş açtı: Çocuğuyla bekleyen anne ve bir yayayı vurdu!
Yayınlanma:
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması sonucu kaldırımda yürüyen bir kişi ile durakta çocuğuyla bekleyen bir anne yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası henüz tespit edilemeyen bir araçtan, bilinmeyen bir sebeple çevreye silahla ateş açıldı.

ANNE VE BİR YAYAYA KURŞUN İSABET ETTİ

Araçtan açılan ateş sonucu fırlayan mermiler, o sırada günlük hayatına devam eden iki vatandaşa isabet etti. Safinaz A. durakta çocuğuyla birlikte otobüs beklediği sırada, Özcan E. ise kaldırımda yürüdüğü esnada kurşunların hedefi olarak yaralandı. Saldırganlar olayın ardından hızla bölgeden uzaklaşırken, Safinaz A.’nın yanındaki çocuğunun yara almaması tek teselli kaynağı oldu.

gebze.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özcan E. ve Safinaz A.'nın sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

Sinop'ta motosiklet tamirhanesi alev alev yandı: İş yeri sahibi yaralandıSinop'ta motosiklet tamirhanesi alev alev yandı: İş yeri sahibi yaralandı

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının gerçekleştirildiği aracın plakasını ve içindeki şahısları tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın kişisel bir husumet mi yoksa rastgele bir saldırı mı olduğu araştırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Türkiye
Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı
Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı
Bursa’da korkutan kaza! Aniden yola fırlayan çocuğa araba çarptı
Bursa’da korkutan kaza! Aniden yola fırlayan çocuğa araba çarptı