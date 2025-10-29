Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir bina çöktü. 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. AFAD ve İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre illerden de destek ekiplerinin geldiği kurtarma çalışmaları devam ediyor.

O binayı metro inşaatı mı yıktı? İşte ipuçları ve sorular

İKİ KARDEŞ ENKAZ ALTINDA CAN VERDİ

Enkaz altında dinlemelerin yapıldığı olayda, 5 kişilik ailenin kimlikleri belli oldu. Şu ana kadar enkaz altından 3 çocuk çıkarıldı. 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Dilara'nın kardeşleri ise hayatlarını kaybetti. Anne ve babayı arama çalışmaları devam ediyor.

Binanın yıkılması olayıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatmıştı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.

Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayda hayatını kaybeden iki evladımıza Allah’tan rahmet, yaralı olarak kurtarılan evladımıza acil şifalar diliyorum.

Enkaz altında bulunan anne ve babanın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum.

Devletimizin tüm kurumları ilk andan itibaren büyük bir gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir.

Bilirkişi heyeti, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından derhal olay yerindeki gerekli incelemelerine başlayacaktır.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve bilirkişi incelemeleri doğrultusunda olayın nedenleri ve sorumlularının tespiti için adli süreç titizlikle sürdürülecektir."