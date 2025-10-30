Gebze'de çöken binaya ilişkin flaş gelişme: CİMER'e şikayet edilmiş

Gebze'de çöken binaya ilişkin flaş gelişme: CİMER'e şikayet edilmiş
Gebze'de yıkılan ve 5 kişilik aileden 4 kişinin vefatına neden olan binayla ilgili çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Halk TV Muhabiri Umut Taştan'ın haberine göre, çöken binanın hemen bitişiğindeki binada kalan bir aile, metro inşaatıyla beraber evlerinde çatlaklar olduğu iddiasıyla CİMER'e şikayette bulunmuş. CİMER ise yanıtında sürecin takip edildiğini bildirmiş.

Kocae'lin Gebze ilçesinde dün 7 katlı bina çökmüş, 5 kişilik bir aile enkaz altında kalmıştı.

19 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından baba Levent Bilir (44), anne Emine Bilir (37), çocukları Emir Bilir (11) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşılırken, sadece 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı.

BİNANIN NEDEN YIKILIDIĞI VE YETKİLİLERİN SESSİZLİĞİ TARTIŞMA KONUSU

Öte yandan 12 yıllık binanın neden yıkıldığına ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Halk TV Muhabiri Umut Taştan'ın dün edindiği bilgilere göre yıkım öncesi binada kayma olunca durum Gebze Belediyesi'ne bildirildi.

Ancak iddiaya göre belediye, yaptığı çalışmalar neticesinde binada yıkıma yol açabilecek kadar bir sorun tespit etmedi. Belediye'nin "Sorun yok" raporundan saatler sonra bina yıkıldı.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Taştan'ın bugün ulaştığı bir diğer çarpıcı detayda ise, yıkılan binanın hemen bitişiğindeki binada yaşayan bir ailenin, 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Söz konusu şikayette, metro inşaatıyla beraber binanın özellikle tavan-duvar birleşim yerleri ve kolon hizalarında gözle görülür çatlamalar yaşandığı belirtildi.

Ayrıca çatlakların zamanla genişlediği, dış kapının kapanmakta zorlandığı ve bundan dolayı binada oturma ya da kayma şüphesi doğurduğu ifade edildi.

Şikayette, metro çalışmalarının çevre binalar üzerindeki etkilerinin incelenmesi talep edilmiş.

Başvuruda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Yetkili,
İkamet ettiğim binanın yakınında bir süredir metro inşaatı çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar başlamadan önce evimizde herhangi bir çatlak veya yapısal sorun bulunmazken, çalışmaların başlamasıyla birlikte evimizin çeşitli bölgelerinde (özellikle tavan-duvar birleşim yerleri ve kolon hizalarında) gözle görülür çatlaklar meydana gelmiştir. Bu çatlaklar zamanla artmış ve belirginleşmiştir. Ayrıca dış kapımız kapanmakta zorlanmakta, bu durum binada oturma ya da kayma ihtimalini düşündürmektedir.
Durumun can ve mal güvenliğimizi tehdit etmesinden ötürü endişe duymaktayım. Bu kapsamda;
Metro çalışmalarının çevre binalar üzerindeki etkilerinin incelenmesini,
Binamızda oluşan hasarın bu çalışmalardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının teknik olarak tespit edilmesini,
Gerekirse sorumluların belirlenmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyorum.
Bilgilerinize arz ederim."

CİMER'DEN "SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR" YANITI

CİMER, gelen şikayete verdiği yanıtta, bahsi geçen çatlakların oluşum nedenlerinin belirlenebilmesi amacıyla yüklenici firmaya detaylı teknik değerlendirme ve analiz çalışmaları yapılması için gerekli talimatlar verildiği ve söz konusu çalışmaların takip edildği belirtildi.

