Gaziosmanpaşa'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ve çocuğu son anda kurtulmuş

Yayınlanma:
İstanbul Gaziosmanpaşa’da hasımlarını hedef almak için sokağa saatli el yapımı patlayıcı bırakan 2’si çocuk 4 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Patlamanın görüntüleri de ortaya çıktı. Bir anne ile çocuğunun son anda yön değiştirerek olası faciadan kurtulduğunu görüldü.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da hasımları olduğu değerlendirilen bir kişiyi hedef almak amacıyla sokağa el yapımı saatli patlayıcı bıraktıkları belirlenen 2’si çocuk 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Patlamada yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir anne ve çocuğunun son anda ölümden döndüğü görüldü.

Olay, 27 Ocak’ta Bağlarbaşı Mahallesi’nde iki sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Patlamada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

ANNE VE ÇOCUK SON ANDA KURTULDU

Polis ekiplerinin incelemesinde patlamanın zaman ayarlı el yapımı bir bombadan kaynaklandığı belirlendi.

istanbul-gaziosmanpasada-bomba-yapip-p-1159902-344442.jpg

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin düzeneği sokağın köşesine bırakıp hızla uzaklaştığı görüldü.

istanbul-gaziosmanpasada-bomba-yapip-p-1159903-344442.jpg

Aynı görüntülerde bir anne ile çocuğunun patlayıcının bulunduğu noktaya doğru yürüdüğü, ancak birkaç metre kala yön değiştirerek olası bir yaralanmadan kurtulduğu tespit edildi.

istanbul-gaziosmanpasada-bomba-yapip-p-1159904-344442.jpg

TUTUKLANDILAR! BOMBA YAPMAYI İNTERNETTEN ÖĞRENMİŞLER

Asayiş ve ilçe emniyet ekipleri, şüphelileri belirlemek için geniş çaplı çalışma yürüttü. Yaklaşık 400 saatlik kamera kaydı incelendi. Şüphelilerin olay yerinden yaya kaçtıkları, ardından araç değiştirerek uzaklaşmaya çalıştıkları saptandı.

Kimlikleri belirlenen 43 yaşındaki H.Ö, 41 yaşındaki E.A. ile 14 yaşındaki S.Y.T. ve 17 yaşındaki A.B., Gaziosmanpaşa ve Beykoz’da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Sorguda, şüphelilerin patlayıcı düzeneğini internetten izledikleri videolardan öğrenerek hazırladıkları belirlendi.

14 yaşındaki çocuğun 11 suç kaydı olduğu ve arandığı da tespit edildi. Çocuğun bir arkadaşı ile birlikte silahla çekilen resimleri bulundu.

istanbul-gaziosmanpasada-bomba-yapip-p-1159910-344442.jpg

HEDEF O DAİRE MİYDİ?

Soruşturma kapsamında patlayıcının, kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen Batuhan K'nin yaşadığı dairenin önüne bırakıldığı belirlendi. Aynı adresin 27 Ocak'taki saldırıdan önce 16 Ekim 2025'te de benzer bir olayda hedef alındığı öğrenildi. Polis, saldırının kişisel husumet kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ikisi çocuk dört şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

