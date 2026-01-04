Gaziosmanpaşa’da lodos nedeniyle çatı uçtu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul ve pek çok şehirde lodos etkili oldu. Gaziosmanpaşa’ya bağlı Yenidoğan Mahallesi Sayaocağı Caddesi’nde, saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda ise, etkisini gösteren lodos nedeniyle 3 katlı binanın çatısı uçtu.

ÇATIDAN UÇAN PARÇALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ!

Çatının uçması nedeniyle kopan parçalar, caddede park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine düştü.

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLLERDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ!

İtfaiye ekipleri tarafından çatıdan kopan parçalar araçların üzerinden kaldırıldı. Olay nedeniyle otomobillerde hasar meydana geldi.