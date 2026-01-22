Gaziantep'te uçuşlara hava muhalefeti

Gaziantep’i etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanındaki uçuşlar 23 Ocak saat 14.00'e kadar iptal edildi. Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, uçuş iptallerinin yarın saat 14.00'e kadar süreceği duyuruldu.

Diyarbakır'da kar nedeniyle uçuşlar iptal edildi

"KAR ETKİSİNİ ARTIRACAK"

Valilikten yapılan açıklamada, "Son meteorolojik veriler ışığında ilimizde devam eden kar yağışının etkisini artıracak olması ve buzlanma riski nedeniyle, tüm çalışmalara rağmen uçuş güvenliği ve yolcu mağduriyetini engellemek adına Gaziantep Havalimanı’nın kapanma süresi 23 Ocak 2026 saat 14.00’e kadar uzatılmıştır" denildi.