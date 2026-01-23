Gazeteci Furkan Karabay adliyeye sevk edildi

Yayınlanma:
"Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Dün gözaltına alınan Gazeteci Furkan Karabay’ın emniyetteki sorgu süreci sona erdi. Karabay, savcılık ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Gelişmeyi Karabay'ın avukatı Enes Ermaner kamuoyuyla paylaştı.

SUÇLAMA: TCK 217/A VE İBB SORUŞTURMASI

Avukat Enes Ermaner, dün yaptığı açıklamada müvekkili Furkan Karabay’ın gözaltına alınma gerekçesini duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Karabay’ın "İBB Soruşturması" ile ilişkilendirildiği belirtildi. Ermaner, gazetecinin Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Emniyetten çıkarılan Karabay, şu sıralarda Çağlayan Adliyesi’nde bulunuyor.

Son Dakika | Gazeteci Furkan Karabay İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındıSon Dakika | Gazeteci Furkan Karabay İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı

NE OLMUŞTU

Furkan Karabay, daha önce de yargılandığı davalarla gündeme gelmişti. "Cumhurbaşkanı'na hakaret", zincirleme şekilde "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla hakkında 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen o davanın ilk duruşmasında Karabay, savunma yapmayı reddederek hakkında hazırlanan iddianameyi mahkeme salonunda yırtmıştı. Savcının tutukluluk halinin devamını ve hapis cezası istediği yargılama sonucunda mahkeme, Karabay’a 4 yıl 3 ay hapis cezası vermiş ancak aynı zamanda tahliyesine hükmetmişti. Karabay, bu kararla birlikte 201 gün tutuklu kaldığı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

