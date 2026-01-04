GAİN'in sahipleri tutuklanmıştı! İfadeleri ortaya çıktı: Milyonlar böyle taşınmış...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında GAİN Medya AŞ.'ye yönelik, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan GAİN'in eski sahibi Berkin Kaya, Anahat Holding’in sahibi Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan, bu suçlar kapsamında tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan sunucu Okan Karacan ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Anahat Holding’e bağlı 7 şirkete ise kayyum atandı.

Son Dakika | Gain operasyonunda 3 kişi tutuklandı

3 YILDA 3 ŞİRKETİN ORTAĞI

Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'in haberine göre, tutuklu Berkin kaya, savcılıktaki ifadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu belirtti. Kaya, 2010'da yüzde 50 ortaklıkla Bervo Ön Ödemeli Kart Komisyonculuğu ve İnternet Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ni kurduğunu anlattığı ifadesinde, bu şirketin 3 yıl faaliyet gösterdiğini, ortaklıktan ayrıldıktan sonra sonra Basit Kart Ön Ödemeli Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurduğunu, 2011’den 2013’e kadar da Deniznet İnternet Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin yüzde 50 pay sahibi olarak ortağı olduğunu anlattı.

MAİLİNDEKİ "GİZEMLİ" PDF

Savcılık, 10 Şubat 2022 tarihli bilirkişi inceleme raporuna göre cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede çok sayıda yasa dışı bahis sitesine giriş yapıldığının tespit edildiğini sorması üzerine Kaya, maçları takip ettiğini savundu. Kaya, 4 yıl önceki raporda şüphelilerden Barbaros Reşat Gülcan’ın kendisine "Spor Bahisleri Sunumu" adlı bir PDF dosyasını mail olarak göndermesini ise "O dönem Barbaros’un söz konusu sunumu bulduğunu hatırlıyorum. Konunun bizim boyumuzu aştığını düşünerek kapattık. Herhangi bir aksiyon almadık. Barbaros’un bunu bir yerden temin ettiğini düşünüyorum" ifadeleriyle savundu.

GİZLİ TANIK BEYANI SORULDU

Savcılık, Berkin Kaya'ya 'Gri' isimli gizli tanığın, 12 Eylül 2025 tarihinde verdiği, "Berkin Kaya dediğimiz şahıs da yasa dışı bahis işlerinde aktif bir kişidir. Marsbet.com ve Youwin isimli yasa dışı bahis sitelerinin sahibidir. Bu paralarla Gain isimli sosyal medya platformunu satın almıştır. Yasa dışı bahis işleri ile adı geçmeye başladıktan sonra özellikle Gain platformunu satın aldıktan sonra medyada çok daha fazla konuşulur hale geldi. Bu görünürlükten sonra muvazaalı bir şekilde Anahat Holding'e devrettiğini biliyorum. Zaten basında da yer alıyor" şeklindeki beyanı sordu.

Bu beyanları kabul etmediğini söyleyen Kaya, Papara’daki hesap hareketlerinin de kendisine ait olmadığını ifade etti.

OKAN KARACAN'I REHABİLİTASYON MERKEZİNE YATIRMIŞ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü sunucu Okan Karacan'ın, savcılıktaki ifadesinde Kaya'nın yasa dışı bahis reklamı çektirdiği iddiasına ilişkin savunma veren Kaya, "Okan Zeki Karacan ile 2017-2018 yılları civarında tanıştım. Bir film projesi olduğunu söyleyerek ortaklık teklif etti. Tanımadığım biriyle ortak olmayacağımı söyledim. Bir film şirketi kurup tanıdıkları vasıtasıyla iş yapması için müdür olarak görev yapmasını istedim. Film çekimi sırasında hastalıklı davranışları nüksetti. Kendisini rehabilitasyon merkezine yatırdım. Sonrasında hastane raporu alındı ve şirketten çıkarıldı. Marsbet reklam filmini benim çektirdiğime dair iddiasını kabul etmiyorum. Husumet nedeniyle bu şekilde beyan vermiştir" ifadelerini kullandı.

"NAKİT PARAYI BAZEN MOTOSİKLETLE BAZEN ARAÇLA GETİRDİ"

Soruşturma dosyasına giren 20 Ocak 2025 tarihli MASAK'ın Mali Analiz Raporuna ilişkin diyecekleri sorulan Berkin Kaya, şunları söyledi:

"2010’lu yılların başında satmış olduğumuz kartlardan elde ettiğimiz kârları 2015 yılından sonra soğuk cüzdan üzerinden kripto paraya çevirdim. Devamında benim kripto para cüzdanımda bulunan bitcoinlerin değeri yükseldi. Söz konusu soğuk cüzdanımda bulunan para günden güne artmaya başladı. Kripto para borsası hiç kullanmadım. Soğuk cüzdandaki bitcoinleri ICQ isimli chat uygulaması üzerinden Can isimli şahıs aracılığıyla bozdurdum. Can isimli şahısla Deniznet isimli internet sitemizin chat kısmında tanışmıştım. Kimlik bilgilerini bilmiyorum. Paralar bana nakit olarak gelirdi. Bazen çeşitli araçlar getirirdi, bazen de motosiklet ile gelirdi. Kripto parayı nakde çevirme işlemlerine yüzde 1,5-3 arasında komisyon ödedim. Bildiğim kadarıyla Can Kapalı Çarşı'da bu bozdurma işlemini yapıyordu. Ancak detaylarına vakıf değilim çünkü ben hiç gitmedim. O dönem kripto mevzuatı olmadığı için bunun suç olduğunu düşünmüyordum. Hesaplarıma giren nakit paraları genel olarak bu şekilde temin ettim. MASAK raporundaki aleyhime olan hususları kabul etmiyorum."

GAİN ORTAKLIĞI KISA SÜRMÜŞ

GAİN Medya'nın satın alım sürecine ilişkin sorulara yanıt veren Berkin Kaya, GAİN'e haziran 2024'te ortak olduğunu, diğer ortak RAMS ile şirketin tek ortaklı olarak devam etmesi konusunda anlaştıklarını, 2022'den beri tanıdığı Selahattin Aydın'a şirketi alması için teklif götürdüğünü anlattı. Kaya, "Yaklaşık 2 ay rapor alım süreci sürdü, devamında da kendisine yüzde 50 hissemi devrettim. Dolayısıyla GAİN Medya'da yaklaşık 7-8 ay gibi bir süre ortaklığım bulundu. 2025 yılının şubat ayında GAİN'in devir sürecini gerçekleştirdik ve satımını yaptık" diye konuştu.

2.9 MİLYAR TL PARA GİRİŞİ

Savcılık, yapılan hesap hareketleri incelemesinde; GAİN Medya AŞ'nin kuruluşundan Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar toplamda 2 milyar 986 milyon 822 bin 968 TL 86 kuruş para girişinin olduğunun tespit edildiğinin, bu paranın 310 milyon TL'lik kısmının 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında Berkin Kaya adına nakit olarak yatırıldığının, 24 Nisan 2024 tarihinde 1 milyon TL havale, 30 Ekim 2024 ile 28 Kasım 2024 tarihleri arasında 87 milyon TL havale/EFT yapıldığının ve 09 Ocak 2025 tarihinde 1 milyon dolar (TL karşılığı 35 milyon 293 bin 200 TL) SWIFT işlemi gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Savcılık, şüpheli Kaya tarafından toplamda 450 milyon 293 bin 200 TL para gönderildiğinin tespit edildiğini belirterek, bu transferi sordu.

"TİCARİ BİR BAŞARISIZLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Berkin Kaya, cevap olarak şunları söyledi:

"Söz konusu paraların aktarımının yukarıda anlatıldığı şekilde gerçekleştiğini kabul ediyorum. Ben şirkete girdiğimde beklemediğim şekilde kötü bir tablo ile karşılaştım. Bu sebeple söz konusu ödemelerin bir kısmını sermaye ödemesi olarak, bir kısmını da dizi film projeleri için gönderdim. Söz konusu 310 milyon TL’lik nakit para, kripto paraların bozdurulması sonucu elde ettiğim paradır. Ben Gain’in söz konusu paraları etmeyeceğini, sonradan yaptığım hatalar neticesinde öğrendim. Bu yatırım başlı başına hata teşkil eden bir yatırım olmuştur. Geriye dönüp baktığımda bunun ticari bir başarısızlık olduğunu düşünüyorum. Dijital platformların aktif ödeme yapan kullanıcı sayısına göre değerinin arttığını biliyorum; bu sebeple yurt dışına satılabileceğini düşündük. Ödemeler yüksek rakamlara ulaşınca ticari bir hata yaptığımı fark ettim. Kesinlikle somut olayda para aklamaya ilişkin bir durum söz konusu değildir. Sürecin devamında yaklaşık 225 milyon TL’ye yakın para alarak Gain’in ortaklığından çıktığımı kabul ediyorum. O dönemde bir nevi 'zararın neresinden dönersen kârdır' mantığıyla hareket ettim. yüzde 50 oranında zarar ettiğimi de kabul ediyorum."

ŞİRKETİN SERMAYESİ 1 MİLYAR DOLAR

Tutuklu şüpheli Selahattin Aydın da savcılık ifadesinde aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu beyan etti. Aydın, Berkin Kaya ile 2022 yılının sonlarında tanıştığını söyleyerek, "Ben o sırada Londra’da şirket kuruyordum. Berkin Kaya Gain platformunu satın aldığım şahıslardan biridir. O dönemde kendisi bana şirketi satın almamı teklif etmişti. Ben de gerekli ekspertiz incelemelerini KPMG şirketine yaptırmıştım. 60 milyon dolar değer biçildi ancak fiyat çok yüksek olduğu için bu tutara satın almadım. Firmanın şu anki sermayesi 1 milyar dolardır. Şirket tek ortaklıdır. Banka dışı herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Berkin Kaya’nın Gain şirketine nasıl bir finansman sağladığını bilmiyorum. RAMS ile ise masaya bir kez oturduk. Ödemesini yaptım ve başkaca bir görüşmemiz olmadı" şeklinde savunma yaptı.

"YATIRIM AMAÇLI SATIN ALIM YAPILDI"

Kendisine Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan rapor sorulan Aydın, raporun içeriğini bilmediğini, şirketin ciro, kâr ve zarar durumlarına satın alma sürecinden önce vakıf olduğunu, ancak buradaki amaçlarının "bir süre yatırım yapıp devamında öncelikle değeri yüksek bir platform üretmek ve satmak" olduğunu anlattı.

Aydın, ifadesinin devamında, "Yaptığımız çalışmalar, yatırım çalışmaları ve yeni uygulamalar satıştan ziyade ortak alma yönünde ilerledi. Zira çalışmalarımızın başarılı olduğunu gördük. Örnek vermek gerekirse, son zamanlarda Sony ve Samsung ile anlaşmalar imzaladık. Netice itibarıyla söz konusu platformu kendi değerlendirmemize göre değerinde aldığımızı düşünüyoruz" dedi.

"GBT'SİNİ DEĞİL ŞİRKETİ SATIN ALDIM"

Kendisine, gizli tanık 'Gri'nin, Berkin Kaya'nın yasa dışı bahis sitesi sahibi olduğu yönündeki beyanının sorulması üzerine Aydın, "Bu konu benim değerlendirebileceğim bir konu değildir. Zira ben şahsın GBT'sini satın almadım; şahsın sattığı platformu belli bir bedel ödeyerek aldım. Kaldı ki benim Berkin Kaya ile geçmişe dayanan bir dostluğum yoktur. Tanışıklığımız, satın alımdan önce 1-2 kez bir araya gelmekten ibarettir" sözleriyle yanıt verdi.

"20 YILLIK BİRİKİM"

Kendisine Anahat Holding’in hesap incelemeleri sorulan Selahattin Aydın, "Söz konusu hesap hareketlerinin detaylarına tam anlamıyla hâkim olmamakla birlikte genel olarak kabul ediyorum. Aynı şekilde hesabıma yatan nakit paraları da kabul ediyorum. Bu paralar, benim kişisel olarak yaklaşık 20 yıllık birikimlerimdir. Uzun yıllardır ticaretle uğraşmaktayım. Şirketi bu şekilde finanse etmem hayatın olağan akışına uygundur. Bu süreçte şirketin finansmanı için herhangi bir kişiden para almadım. Kimsenin bana bir telkini olmamıştır. Tamamen ticari bir faaliyet kapsamında söz konusu şirketi satın aldım" şeklinde cevap verdi.

Şirketin Berkin Kaya tarafından yönetilmediğini, yönetimin kendisinde olduğunu söyleyen Selahattin Aydın, ifadesine şöyle devam etti:

"Ancak Berkin Kaya’nın teslim etmesi gereken 18 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin bir kısmını teslim etmiştir. Sözleşmeler incelendiğinde, projelerin Berkin Kaya tarafından yürütülüp teslim edileceğine dair taahhütlerin bulunduğu görülecektir. Bu taahhütler dikkate alındığında Berkin Kaya ile iletişim kurulması doğaldır. Zira hâlihazırda kâr etmesi gereken bir şirketim bulunmaktadır. Bu nedenle Berkin Kaya ile bu şekilde görüşmeler yapılmasının normal olduğunu düşünüyorum. Berkin Kaya, her ne kadar Telegram grubundaki yazışmalarda çeşitli talimatlar verip bilgiler alsa da, şirket ile aralarında geçmişten gelen bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle bu şekilde davranması normaldir. Ancak nihai kararlar benim imzamla alınmaktadır. Finansman tarafımdan sağlanmaktadır. İki ayaklı bir muhasebe sistemi mevcuttur ve her iki yöntemle de teyit aldığımız işlemler bulunmaktadır. Son imza yine bana aittir. Kişisel birikimlerim neticesinde Gain Medya’yı satın aldım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."