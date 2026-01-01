Furkan Torlak'ın uyuşturucu testi negatif çıktı

Furkan Torlak'ın uyuşturucu testi negatif çıktı
Yayınlanma:
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adı geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'ndeki görevinden ayrılan Furkan Torlak'ın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adı geçtiği öne sürülen Furkan Torlak'ın kendi isteğiyle yaptığı uyuşturucu testi negatif çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndaki görevinden istifa eden Torlak, kendi talebiyle kanında ve saçında uyuşturucu testi yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Furkan Torlak uyuşturucu testi olmak için başvuru yaptı! Cem Küçük'ün iddialarına yanıt verdiFurkan Torlak uyuşturucu testi olmak için başvuru yaptı! Cem Küçük'ün iddialarına yanıt verdi

Adli Tıp Kurumunca kan ve saç örnekleri alınan Torlak'ın, her iki test sonucu da negatif çıktı.

Test sonuçları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kaynak:AA

