Fiyatı 1 günde 400 liradan 150 liraya indi kapış kapış gitti

Denizlerde av yasağının sona erdi. Trabzon'da "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında istavrit ve mezgit hareketliliği yaşandı.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, yeni sezonda büyük teknelerin avlanmaya başlamasıyla daha çok balık çıktığını söyledi.

"PALAMUDUN PEK ÇIKMAYACAĞI GÖRÜNÜYOR"

Hamsinin bu sene bol olmasını beklediğini belirten Çoğalmış, "Şu an aynı geçen seneki gibi sezonun ilk gününü istavritle açtık. Tabii ki palamut bekleriz ama bu sene palamudun pek çıkmayacağı görünüyor. Şu an denizde hamsi var. Bu sene hamsi bol olacak." ifadelerini kullandı.

Çoğalmış, fiyatlarda büyük oranda düşüş olduğuna vurgu yaparak, "Yeni sezonun ilk günü, fiyatlara yarı yarıya yansıdı. Fiyatlar yarı yarıya düşünce vatandaş da ilgi gösterdi." diye konuştu.

"BUGÜN 150 LİRAYA DÜŞTÜ"

Balıkçı Mehmet Örseloğlu da bereketli bir sezon geçmesini temenni ettiğini ifade ederek, şöyle dedi: