Finans Merkezi inşaatında işçiye şimdi de ‘çifte bordro’ dayatması

Yayınlanma:
İstanbul Finans Merkezi inşaatında, taşeron firmaların 'çift bordro' uygulamasıyla işçi haklarını gasbettiği iddia edildi. Farklı sendikaların temsilcileri olaya ilişkin konuşurken, işçilere sendika baskısı da yapıldığı belirtildi.

İstanbul'daki Finans Merkezi inşaatında, taşeron firmalar aracılığıyla yürütülen 'çift bordro' uygulaması tartışma yarattı. Sendika temsilcileri, bu uygulamayla işçi haklarının gasp edildiğini ve devlete vergi kaybı oluştuğunu öne sürdü.

‘HEM İŞÇİNİN HAKKI HEM DEVLETİN ALACAĞI VERİLMİYOR’

Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, inşaatta çoğu işçinin maaşının taşeronlar tarafından asgari ücret üzerinden gösterildiğini belirtti. Sözcü'ye açıklama yapan Karabulut, "Hem işçinin hakkı gasp ediliyor hem de devlete ödenmesi gereken vergi ödenmiyor" ifadelerini kullandı.

‘İŞTEN AYRILANLAR HAKLARINI ALAMIYOR’

Uygulamanın detaylarını anlatan Karabulut, "İşçinin maaşı 90 bin lira diyelim. Taşeron maaşı asgariden gösteriyor. İşçiye asgari ödüyor, vergilerini asgariden, dolayısıyla daha düşük ödüyor. Kalan maaş da işçiye elden veriliyor. Çalışan işten ayrılınca da sorunlar katlanıyor. Çünkü taşeron, işçinin haklarını asgari ücret üzerinden vermeye çalışıyor" dedi.

‘UYGULAMA İŞÇİLERE DAYATILIYOR’

İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Yunus Özgür de benzer iddialarda bulunarak, "Ne yazık ki sarı baretlilerin çoğuna çift bordro uygulaması dayatılıyor. İşçi, işten ayrılınca haklarını normal maaşından alabilmek için bize geliyor" şeklinde konuştu.

İstanbul Finans Merkezi'nde yangın. BDDK da o binadaİstanbul Finans Merkezi'nde yangın. BDDK da o binada

SENDİKAL ÖZGÜRLÜKLERE DE KISITLAMA

Özgür Karabulut, bazı taşeron firmaların işçileri sendikaya gitmemeleri konusunda tehdit ettiğini iddia etti. Karabulut, "Bazı taşeron firmalar, işçiye 'Sendikaya giderseniz, bir daha şantiyemizde çalışamazsınız' diyor. İşçi de korkusundan sendikaya gelemiyor, hakkını da alamıyor" açıklamasını yaptı.

İstanbul Finans Merkezi işçilerinden kazanım: Limak şaşırma sabrımızı taşırma!İstanbul Finans Merkezi işçilerinden kazanım: Limak şaşırma sabrımızı taşırma!

İNŞAATTA KRİZ BİTMİYOR

İnşaat, daha önce de ödenmeyen maaşlar ve barınma sorunları nedeniyle işçi eylemlerine sahne olmuştu. İşçiler, alamadıkları haklarının yanı sıra kaldıkları konteynerlerde hijyen, gıda ve ısınma gibi sorunlar sebebiyle eylemler yapmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

