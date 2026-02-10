FETÖ firarisi Çanakkale'de yakalandı!

FETÖ firarisi Çanakkale'de yakalandı!
Çanakkale’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2-9 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, 8 bin 45 kişi ve 2 bin 498 araç ekipler tarafından denetlenirken çeşitli suçlardan aranması bulunan 32 kişi yakalandı.

544 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI!

Aynı zamanda 544 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Toplamda; 169,55 gram narkotik madde, 5 uyuşturucu hap, hassas terazi, 14 fişek ele geçirildi.

FETÖ FİRARİSİ YAKALANDI!

Uygulama sırasında, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TSK'da FETÖ operasyonu! Sekiz kişi gözaltına alındıTSK'da FETÖ operasyonu! Sekiz kişi gözaltına alındı

Diğer taraftan, narkotik ekipleri tarafından 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ü 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve satmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı zamanda, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 59 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

