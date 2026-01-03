Fenerbahçeli tribün liderine saldırıda 3 tutuklama

İstanbul Üsküdar'da Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'in silahlı saldırıya uğraması ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 30.12.2025 tarihinde Üsküdar İlçesinde İbrahim Gümüştekin isimli şahsa karşı AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve tabancayla gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemi kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında eyleme iştiraki tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalanmış, bahse konu 3 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığımızca 02.01.2026 tarihinde sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Devam eden çalışmalarda ise eylemi bizzat gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli dahil olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs 03.01.2026 tarihinde yakalanmış, yapılan arama neticesinde 1 adet el bombası tabir edilen patlayıcı, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve bunlara ait 7 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca, farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirilmiştir. Olay kapsamında tespit edilen firari şahıslara yönelik yakalama çalışmaları ve soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin ağır yaralı: Olayın arkasında çete kavgası mı var?

FENERBAHÇELİ TRİBÜN LİDERİ SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

30 Aralık günü saat 04.15 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya sokakta meydana gelmişti.

Sokakta aracında bulunan İbrahim Gümüştekin, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilde yaralanan İbrahim Gümüştekin'in yanında bulunan kişi tarafından ghastaneye götürüldüğü bilgisi edinild. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Gümüştekin tedavi altına alındı.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çevrede 30 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Ekipler silahlı saldırıda bulunan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.