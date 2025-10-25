Fatiha okuyamayınca Mescid-i Aksa'ya alınmadı

Fatiha okuyamayınca Mescid-i Aksa'ya alınmadı
Yayınlanma:
İngiltere'de aşırı sağ ve İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Tommy Robinson, Fatiha suresini okuyamayınca Mescid-i Aksa'ya alınmadı.

İngiltere'de aşırı sağ ve İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Tommy Robinson, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girebilmek için kendisini "Müslüman" gibi tanıttı.

Sosyal medyada görülen asıl ismi Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson, Avustralyalı-İsrailli aşırı sağcı Avi Yemeni ve Türk asıllı eski Müslüman Youtuber Ridvan Aydemir ile gitti.

Robinson'un, Mescid-i Aksa'nın avlusunda aşırı sağcı İsrailli haham Yehudah Glick'ten bilgi aldıktan sonra camiye girmeye çalıştı. Cami girişindeki Filistinli güvenlik görevlisi Robinson'a Müslüman olup olmadığını sordu. Robinson ise, Müslüman olduğunu söyledi.

İsrail engeline rağmen 120 bin kişi Mescid-i Aksa’daİsrail engeline rağmen 120 bin kişi Mescid-i Aksa’da

İsrailli yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskınİsrailli yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

FATİHA SURESİNİ OKUMASINI İSTEDİ

Bunun üzerinde görevli Robinson'a inanmayarak ondan Kur'an-ı Kerim'den Fatiha suresini okumasını istedi. Robinson ayeti okuyamayınca, yanındaki Aydemir devreye girerek sureyi Arapça okudu.

Bunun üzerine güvenlik görevlisi Aydemir'in girişine izin verdi, ancak Robinson'u içeri almadı.

AYDEMİR'İN HOCASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Robinson, duruma itiraz ederek, Aydemir'in "hocası" olduğunu söylese de görevli caminin yalnızca Müslümanlara açık olduğunu belirtti ve çekim yapılmamasını istedi. Görüntülerde bir görevlinin Robinson'a sarılarak, "Siyasi nedenlerle gayrimüslimlerin girişine izin verilmiyor." dediği de duyuldu.

Tommy Robinson ve ekibi, olayı "Mescid-i Aksa'dan yasaklanma" şeklinde lanse etti, ancak İslami Vakıf İdaresi, caminin tüm gayrimüslim ziyaretçilere kapalı olduğunu, yalnızca Müslümanların ibadet edebildiğini belirtiyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Türkiye
CHP'nin parti aracının Çağlayan Adliyesi önüne geçmesine izin verilmedi
CHP'nin parti aracının Çağlayan Adliyesi önüne geçmesine izin verilmedi
Altın Portakal’da yıldız yağmuru: Kırmızı halıda şıklık yarışı
Altın Portakal’da yıldız yağmuru: Kırmızı halıda şıklık yarışı