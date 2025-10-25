Fatiha okuyamayınca Mescid-i Aksa'ya alınmadı

İngiltere'de aşırı sağ ve İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Tommy Robinson, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girebilmek için kendisini "Müslüman" gibi tanıttı.

Sosyal medyada görülen asıl ismi Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson, Avustralyalı-İsrailli aşırı sağcı Avi Yemeni ve Türk asıllı eski Müslüman Youtuber Ridvan Aydemir ile gitti.

Robinson'un, Mescid-i Aksa'nın avlusunda aşırı sağcı İsrailli haham Yehudah Glick'ten bilgi aldıktan sonra camiye girmeye çalıştı. Cami girişindeki Filistinli güvenlik görevlisi Robinson'a Müslüman olup olmadığını sordu. Robinson ise, Müslüman olduğunu söyledi.

FATİHA SURESİNİ OKUMASINI İSTEDİ

Bunun üzerinde görevli Robinson'a inanmayarak ondan Kur'an-ı Kerim'den Fatiha suresini okumasını istedi. Robinson ayeti okuyamayınca, yanındaki Aydemir devreye girerek sureyi Arapça okudu.

Bunun üzerine güvenlik görevlisi Aydemir'in girişine izin verdi, ancak Robinson'u içeri almadı.

AYDEMİR'İN HOCASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Robinson, duruma itiraz ederek, Aydemir'in "hocası" olduğunu söylese de görevli caminin yalnızca Müslümanlara açık olduğunu belirtti ve çekim yapılmamasını istedi. Görüntülerde bir görevlinin Robinson'a sarılarak, "Siyasi nedenlerle gayrimüslimlerin girişine izin verilmiyor." dediği de duyuldu.

Tommy Robinson ve ekibi, olayı "Mescid-i Aksa'dan yasaklanma" şeklinde lanse etti, ancak İslami Vakıf İdaresi, caminin tüm gayrimüslim ziyaretçilere kapalı olduğunu, yalnızca Müslümanların ibadet edebildiğini belirtiyor.