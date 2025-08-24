Fatih Erbakan, Erdoğan'ı kızdıracak zehir zemberek iki çıkışı aynı anda yaptı: Birisi erken seçim!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin Çorum 3. Olağan Kongresi'ne katıldı. Erbakan'ın kongrede yaptığı konuşmada hükümete yönelik sert eleştiriler ve erken seçim çağrısında bulundu. Mevcut ekonomik krize değinerek işsizlik üzerinden hükümete seslenen Erbakan, AB'yi örnek göstererek, "Bütün Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki işsizleri toplasanız, Türkiye’deki işsizler kadar yapmıyor" ifadelerini kullandı:

"Emekli maaşı açlık sınırının yarısı seviyesinde. Açlık sınırı 27 bin liraya gelmiş, emekli maaşı 14 bin 469 lira. Asgari ücret yoksulluk sınırının dörtte biri seviyesinde. Yoksulluk sınırı 90 bin liraya dayanmış, asgari ücret 22 bin 100 lira. Bu matematiğe göre, bu hesaba göre, Türkiye’de halkın yüzde 45’i aç. Yüzde 85’i’de yoksul durumdadır. Bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 385 milyar lira oldu. 86 milyon milletin kredi kartı borçları 1 senede yüzde 55 oranında artmış. 2 trilyon 385 milyar lira. Yine 86 milyonun kredi borçları ne kadar? Bunlar da 2 trilyon 438 milyar lira. İkisinin toplamı 4.8 trilyon lira yapıyor"

"İSPANYA KADAR OLAMIYORSUN"

Gazze'deki mevcut soykırıma değinen Erbakan, hükümetin Gazze konusunda yetersiz olduğunu, İspanya'nın paraşütler ile yaptığı yardım kadarını yapmaktan aciz olduğunu ifade etti:

"Gazzeli kardeşlerimizi maalesef kaderleriyle baş başa bıraktılar. Bu kadar Türk Silahlı Kuvvetlerimiz var. Bu kadar helikopterimiz var. Tankımız, uçağımız, İHA’larımız, SİHA’larımız var. O Gazzeli kardeşlerimize bir dilim ekmekle bir damla suyu ulaştırmaktan bile aciz bir iktidarla karşı karşıyayız. Oysaki bugün beğenmediğimiz elin Hristiyan İspanya hükümeti, İspanya devleti paraşütlerle yardım malzemesi atıyor Gazze’ye. Neden korkuyorsunuz? İspanya kadar neden olamıyorsun? Bakınız Hollanda’da hükümet kabine İsrail'e ek yaptırımları onaylamadığı için 9 tane Hollandalı bakan kabineden istifa etti. Bir Hollanda kadar inisiyatif alamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Kimsenin artık ciddiye almadığı hamasi nutuklar, kınama mesajları ve lanetlemeler dışında hiçbir somut adım atılmıyor. Buradan iktidara soruyorum kapalı kapılar arkasında verdiğiniz sözler mi var? Kapalı kapılar arkasında şantaja mı maruz kalıyorsunuz?"

ERKEN SEÇİM İÇİN 2026 İLKBAHARINI GÖSTERDİ

Bu saatten sonra AKP iktidarının millete yapacağı en büyük iyiliğin erken seçim kararı almak olduğunu aktaran Erbakan şunları dedi: