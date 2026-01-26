Fatih Altaylı'yı gece yarısı yatağından kaldıran sarhoş avukatı anlattı

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir yayınında kullandığı ifadelerden dolayı “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla 22 Haziran 2025'te tutuklandıktan sonra, 29 Aralık 2025’te tahliye edilmişti.

Altaylı, yaklaşık 7 ay Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu kaldıktan sonra YouTube kanalındaki ilk videosunu dün akşam paylaştı.

GECELEYİN ZİYARETİNE GELEN SARHOŞ AVUKAT ANISI GÜLDÜRDÜ

Fatih Altaylı, videoda cezaevindeyken gece saat 01.00 sıralarında kendisi görmeye gelen sarhoş avukat ile yaşadığı diyaloğu anlattı.

Normalde gece saat 21.00'dan sonra avukat görüşü kabul etmediğini belirten Altaylı, "Önce sinirlendim ama sonra güldüm. Saat 01.00'da dediler ki avukat görüşü var. Ben de yatmış uyuyorum. Bu saatte kim gelir falan... Kalktım, çıkardım pijamaları tekrar giyindim. Ama dedim herhalde mühim bir şey olmalı ki bu saatte gelmiş" dedi.

Görüşme salonuna gittiğinde karşısında genç bir avukat gördüğünü söyleyen Altaylı, avukattan hafif bir alkol kokusu aldığını belirtti.

"NASIL OLSA GÖRME HAKKIM VAR, GÖREYİM DİYE GELDİM"

Altaylı, avukatın kendisine "Fatih abi ben seni çok seviyorum. Çorlu'da arkadaşlarla içiyorduk. Seni ne kadar sevdiğimizden bahsediyorduk. Ya ben nasıl olsa görme hakkım var, göreyim diye geldim" dediğini kaydetti.

Avukatın bu sözleri üzerine 15 dakika boyunca güldüğünü söyleyen Altaylı "Bazıları geliyor mesela diyor ki; Fatih Bey biz normalde sizden randevu istesek size gelemeyiz, bak burada elimize düştün istediğimiz gibi geliyoruz falan diyenler de oluyordu. Pek çoğuyla sonra ahbaplıklarımız oldu. Çoğu genç" diye konuştu.