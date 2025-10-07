Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı

Yayınlanma:
Antalya'da mahsur kaldığı falezlerden ekiplerce kurtarılan Nubar B. gazetecilere saldırdı.

Antalya'da çıktığı falezlerde mahsur kalan Nubar B., ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce bulunduğu yerden kurtarıldı.

Nubar B., kurtarıldıktan sonra kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere saldırdı.

FALEZLERE TIRMANAN KADIN MAHSUR KALDI

Öğle sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'ndaki falezlere alt kısmına tırmanan Nubar B., bir süre sonra inmeye çalışsa da başaramadı. Falezlerinin yardım çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil yardım ekipleri sevk edildi.

mahsur-kaldigi-falezlerden-kurtarildi-g-952544-282782.jpg

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ağaca bağladığı halat yardımıyla yaklaşık 20 metrede mahsur kalan Nubar B.'nin yanına indi. Ekipmanlar yardımıyla itfaiye erinin halatla bağladığı Nubar B., yukarı çıkarıldı.

Manisa'da feci kaza: Otomobil tabelaya çarpıp devrildiManisa'da feci kaza: Otomobil tabelaya çarpıp devrildi

KURTARILIR KURTARILMAZ GAZETECİLERE SALDIRDI

Mahsur kaldığı yerden kurtarılan Nubar B., sağlık ekibinin kontrol teklifini reddetti. Bu sırada görüntü alan gazetecilere kendisini çekmemesini söyleyen Nubar B., başörtüsü ile yüzünü kapatıp güneş gözlüğü taktıktan sonra basın mensuplarına saldırdı.

yeni-proje.jpg

İtfaiye erlerinin araya girmesinin ardından Nubar B., kontrol için ambulansa alındı.

Kaynak:DHA

Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
Türkiye
İrem Derici gözaltına alındı
İrem Derici gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
36 ilde alarm verildi! Kuvvetli yağış ve fırtına zirve yaptı: Kıştan bu yana böyle harita paylaşılmadı
36 ilde alarm verildi! Kuvvetli yağış ve fırtına zirve yaptı: Kıştan bu yana böyle harita paylaşılmadı