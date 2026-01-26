Eyüpsultan'da viyadüğün altında ceset bulundu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde viyadüğün altında hareketsiz yatan bir kişiyi gören seyyar satıcı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

EYÜPSULTAN'DA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Saat 16.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyyar satıcı Yahya A., yolda yürüdüğü sırada viyadüğün altında hareketsiz yatan birini gördü. Bunun üzerine Yahya A. sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri ölen kişinin Abdülsamet Temür olduğunu tespit etti.

Temür'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.