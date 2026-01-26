Eyüpsultan'da viyadüğün altında ceset bulundu

Yayınlanma:
İstanbul Eyüpsultan'da seyyar satıcı Yahya A., viyadüğün altında ceset buldu. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin incelemesi sonucunda cansız bedenin Abdulsamet Temür'a ait olduğu tespit edildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde viyadüğün altında hareketsiz yatan bir kişiyi gören seyyar satıcı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

EYÜPSULTAN'DA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Saat 16.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyyar satıcı Yahya A., yolda yürüdüğü sırada viyadüğün altında hareketsiz yatan birini gördü. Bunun üzerine Yahya A. sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

yeni-proje-2026-01-26t225754-589.jpg

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri ölen kişinin Abdülsamet Temür olduğunu tespit etti.

Temür'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

