Eyüpsultan'da trafik kazası: 1 ölü

İstanbul’un yoğun yerleşim bölgelerinden Eyüpsultan’da, sabahın ilk ışıkları genellikle işe ve okula yetişmeye çalışanların telaşıyla başlar. Ancak bu sabah Çırçır Mahallesi Atatürk Bulvarı sakinleri için güne başlama rutini, metalin metale çarpmasıyla çıkan o korkutucu sesle bölündü.

BULVAR ÜZERİNDE ÖLÜMCÜL KARŞILAŞMA

Fatih A. yönetimindeki 34 TF 6704 plakalı İETT otobüsü, sabah saatlerinde güzergahında ilerlerken, Nevzat Ş. hakimiyetindeki 03 BB 529 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti, özellikle binek araç üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Tonlarca ağırlığındaki otobüs karşısında savrulan otomobil, sürücüsü Nevzat Ş. için demirden bir kafese dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, caddede bir can pazarı ile karşılaştı.

KURTARMA MÜCADELESİ VE HASTANE KAPISI

İtfaiye ekipleri, aracın içinde sıkışan Nevzat Ş.’yi kurtarmak için zamana karşı teknik bir mücadele verdi. Metal aksamın kesilmesiyle araçtan çıkarılan sürücü, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Siren sesleri eşliğinde hastaneye kaldırılan Nevzat Ş. için doktorlar tüm tıbbi müdahaleleri gerçekleştirdi. Ancak kazanın yarattığı fiziksel travma, tıbbın sınırlarını aştı ve Nevzat Ş., hastanede yaşamını yitirdi. Bir sabah yolculuğu, morg kapısında son buldu.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! 11 yaralı var

Olayın ardından Atatürk Bulvarı’ndaki trafik akışı normale dönerken, kazanın hukuki boyutu başladı. Kamu adına toplu taşıma hizmeti veren İETT şoförü Fatih A., polis ekiplerince gözaltına alındı.