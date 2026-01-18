Eyüpsultan'da trafik kazası: 1 ölü

Eyüpsultan'da trafik kazası: 1 ölü
Yayınlanma:
Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Nevzat Ş. hayatını kaybetti. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. İETT şoförü Fatih A. gözaltına alındı.

İstanbul’un yoğun yerleşim bölgelerinden Eyüpsultan’da, sabahın ilk ışıkları genellikle işe ve okula yetişmeye çalışanların telaşıyla başlar. Ancak bu sabah Çırçır Mahallesi Atatürk Bulvarı sakinleri için güne başlama rutini, metalin metale çarpmasıyla çıkan o korkutucu sesle bölündü.

BULVAR ÜZERİNDE ÖLÜMCÜL KARŞILAŞMA

Fatih A. yönetimindeki 34 TF 6704 plakalı İETT otobüsü, sabah saatlerinde güzergahında ilerlerken, Nevzat Ş. hakimiyetindeki 03 BB 529 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti, özellikle binek araç üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Tonlarca ağırlığındaki otobüs karşısında savrulan otomobil, sürücüsü Nevzat Ş. için demirden bir kafese dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, caddede bir can pazarı ile karşılaştı.

KURTARMA MÜCADELESİ VE HASTANE KAPISI

İtfaiye ekipleri, aracın içinde sıkışan Nevzat Ş.’yi kurtarmak için zamana karşı teknik bir mücadele verdi. Metal aksamın kesilmesiyle araçtan çıkarılan sürücü, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Siren sesleri eşliğinde hastaneye kaldırılan Nevzat Ş. için doktorlar tüm tıbbi müdahaleleri gerçekleştirdi. Ancak kazanın yarattığı fiziksel travma, tıbbın sınırlarını aştı ve Nevzat Ş., hastanede yaşamını yitirdi. Bir sabah yolculuğu, morg kapısında son buldu.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! 11 yaralı varKuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! 11 yaralı var

Olayın ardından Atatürk Bulvarı’ndaki trafik akışı normale dönerken, kazanın hukuki boyutu başladı. Kamu adına toplu taşıma hizmeti veren İETT şoförü Fatih A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Türkiye
Özgür Özel Atlas Çağlayan’ın annesini aradı
Özgür Özel Atlas Çağlayan’ın annesini aradı
Partilisini öldüren eski MHP’li başkan yardımcısına müebbet
Partilisini öldüren eski MHP’li başkan yardımcısına müebbet
2 buçuk ton balık dağıtıldı: Duyan sıraya girdi uzun kuyruklar oluştu
2 buçuk ton balık dağıtıldı: Duyan sıraya girdi uzun kuyruklar oluştu