Evlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'da polisin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda toplam 500 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ile yakalanan Mehmet Şirin Yavuzkılıç (45) ile Mahir Nas (38) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın'da iki farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: On binlerce adet ele geçirildiİzmir’de uyuşturucu operasyonu: On binlerce adet ele geçirildi

İki ayrı adrese düzenlediği operasyonda toplam 500 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ile yakalanan Mehmet Şirin Yavuzkılıç (45) ile Mahir Nas (38) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Mehmet Şirin Yavuzkılıç ile Mahir Nas’ın ev ve otomobillerinde arama yapıldı.

EV ARAMASINDA 500 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda toplam 500 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheliler Yavuzkılıç ve Nas gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

