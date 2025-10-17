Evlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'da polisin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda toplam 500 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ile yakalanan Mehmet Şirin Yavuzkılıç (45) ile Mahir Nas (38) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.