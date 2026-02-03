Evin duvarını delip yatak odasına girdi
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Hakkari Merkez Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleşti. Dağ yamacından kopan büyük kaya parçaları hızla yuvarlanarak mahallede bulunan Yusuf Dayan'a ait eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin arka cephesinde büyük hasar meydana gelirken, kopan parçalardan biri yatak odasının duvarını delerek içeri girdi. Olayda evde ciddi maddi hasar oluştu.
FACİAYI 'SALONDA OLMAK' ÖNLEDİ
Kayanın evi deldiği sırada Yusuf Dayan ve ailesi evin salon bölümünde oturuyordu. Büyük bir gürültüyle sarsılan ev sakinleri, panik halinde kendilerini dışarı attı. Aile bireylerinin o esnada yatak odasında bulunmaması, can kaybı veya yaralanma yaşanmasının önüne geçti.
RİSK DEVAM EDİYOR: EV TAHLİYE EDİLDİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yeni bir kaya düşmesi riskine karşı evi derhal tahliye etti.
Çevrede güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. AFAD ve itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen evde hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.
