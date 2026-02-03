Evin duvarını delip yatak odasına girdi

Hakkari'de yerleşim yerlerini tehdit eden tehlike, bu kez bir ailenin yatak odasına kadar girdi. Dağdan kopan dev kaya parçası, Yusuf Dayan'a ait evin duvarını delip yatak odasına saplandı. Ailenin olay anında tesadüfen salonda bulunması olası bir can kaybını önlerken, yaşananlar vatandaşın evinde bile güvende olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.